سرهنگ پاسدار احمد عنایت در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: اردوی عملی مذکور از دهم آبانماه شروع و تا دهم آذر ادامه دارد.
وی اظهار داشت: دو نوبت از اعزام با همکاری اداره آموزش و پرورش شهرستان و یک نوبت با همکاری اداره آموزش و پرورش مناطق برگزار میشود.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج نیشابور بیان داشت: اردوی راهیان نور در قالب طرح از مدرسه تا مدرسه بهصورت رایگان و با رضایت والدین برگزار میشود.
عنایت بیان کرد: این اردو شش روز طول میکشد که دانشآموزان دو روز را به بازدید از یادمانهای، شلمچه، اروند، هویزه و دهلاویه میگذرانند.
وی یادآور شد: در این اردو یک روحانی و یک راوی برای هر اتوبوس، دانشآموزان را همراهی میکنند.
وی اضافه کرد: اردوهای راهیان نور جایگزین اردوهای یک روزه میدان تیر شده است.
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