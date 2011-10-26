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۴ آبان ۱۳۹۰، ۱۳:۳۴

در قالب کاروان راهیان نور/

3 هزار دانش‌آموز نیشابوری از مناطق عملیاتی دفاع مقدس بازدید می کنند

3 هزار دانش‌آموز نیشابوری از مناطق عملیاتی دفاع مقدس بازدید می کنند

نیشابور - خبرگزاری مهر: فرمانده ناحیه مقاومت بسیج نیشابور گفت: 3 هزار دانش‌آموز پسر این شهرستان در قالب اردوی راهیان نور آبان‌ماه سال جاری از مناطق عملیاتی دفاع مقدس بازدید می کنند.

سرهنگ پاسدار احمد عنایت در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: اردوی عملی مذکور از دهم آبانماه شروع و تا دهم آذر ادامه دارد.

وی اظهار داشت: دو نوبت از اعزام با همکاری اداره آموزش و پرورش شهرستان و یک نوبت با همکاری اداره آموزش و پرورش مناطق برگزار می‌شود.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج نیشابور بیان داشت: اردوی راهیان نور در قالب طرح از مدرسه تا مدرسه به‌صورت رایگان و با رضایت والدین برگزار می‌شود.

عنایت بیان کرد: این اردو شش روز طول می‌کشد که دانش‌آموزان دو روز را به بازدید از یادمان‌های، شلمچه، اروند، هویزه و دهلاویه می‌گذرانند.

وی یادآور شد: در این اردو یک روحانی و یک راوی برای هر اتوبوس، دانش‌آموزان را همراهی می‌کنند.

وی اضافه کرد: اردوهای راهیان نور جایگزین اردوهای یک روزه میدان تیر شده است.

کد مطلب 1443944

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