سرهنگ پاسدار احمد عنایت در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: اردوی عملی مذکور از دهم آبانماه شروع و تا دهم آذر ادامه دارد.

وی اظهار داشت: دو نوبت از اعزام با همکاری اداره آموزش و پرورش شهرستان و یک نوبت با همکاری اداره آموزش و پرورش مناطق برگزار می‌شود.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج نیشابور بیان داشت: اردوی راهیان نور در قالب طرح از مدرسه تا مدرسه به‌صورت رایگان و با رضایت والدین برگزار می‌شود.

عنایت بیان کرد: این اردو شش روز طول می‌کشد که دانش‌آموزان دو روز را به بازدید از یادمان‌های، شلمچه، اروند، هویزه و دهلاویه می‌گذرانند.

وی یادآور شد: در این اردو یک روحانی و یک راوی برای هر اتوبوس، دانش‌آموزان را همراهی می‌کنند.

وی اضافه کرد: اردوهای راهیان نور جایگزین اردوهای یک روزه میدان تیر شده است.