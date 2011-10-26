خراسان رضوی رتبه اول تعداد تلفات موتورسوران را در کشور دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر شهامت در همایش طرح ارتقاء ایمنی تردد عابران پیاده و موتورسواران که با حضور دهیاران نیشابور در تالار شهید عابد معاونت استانداری و فرمانداری این شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: آمار پنج ماهه نخست امسال پزشکی قانونی کشور گواهی میدهد که 272 نفر کشته در تصادفات موتورسیکلت داشتهایم.
وی اظهار داشت: استانهای فارس با 220 نفر و تهران با 94 نفر کشته در جایگاههای دوم و سوم تلفات موتورسیکلت در حوزههای جادهها و معابر درونشهری و برونشهری مناطق شهری و روستایی هستند.
این مقام مسئول حمل و نقل استانی گفت: این در حالی است که شش درصد تصادفات استان توسط موتورسیکلتها اتفاق افتاده است.
معاون ادارهکل حمل و نقل خراسان رضوی افزود: 30 درصد تلفات و 50 درصد مجروحان تصادفات استان ناشی از راکبان موتورسیکلتها بوده است.
شهامت اضافه کرد: خراسان رضوی رتبه چهارم تلفات عابر پیاده را در سطح کشور دارد.
وی تأکید کرد: این در حالی است که بنا به آمار موجود میتوان با ارتقاء آموزش و در نظر گرفتن نکات ایمنی توسط رانندگان و راکبان، حداقل 40 درصد از تلفات 26 هزار نفری کشتهشدگان سالانه کشور کاست.
وی ادامه داد: هدف همایش این است که دهیاران مروج بحث ایمنی در روستاها باشند و در ارتقاء وضعیت حمل و نقل روستایی، نقش ایفا کنند.
شهامت با بیان اینکه اقدامات در بحث فیزیکی بیشتر با همکاری ادارهکل راه و ترابری استان انجام میگیرد، گفت: برنامهریزی شده است از طریق وبسایت ادارهکل حمل و نقل و پایانههای استان و نشریه مدیر روستا با دهیاران ارتباط برقرار شده و مباحث آموزشی ارائه شود.
وی با تأکید بر رعایت نکات ایمنی در تردد ماشینآلات کشاورزی، تصریح کرد: وانتبارها نیاز اقتصادی روستاها هستند که متأسفانه عملکرد پرخطری دارند و باید این رفتار اصلاح شود.
کارشناس ارشد حمل و نقل ادارهکل حمل و نقل و پایانههای خراسان رضوی گفت: طرح ارتقای ایمنی از تاریخ 14 شهریور شروع شده و شامل سه بخش عملیات میدانی، آموزش مخاطبان و ایمنسازی فیزیکی است.
علی زائرزاده افزود: این طرح در شش محور ورودیهای تربتحیدریه، باغچه- نیشابور، مشهد - قوچان، سبزوار - اسفراین و شادمهر- بردسکن در حال اجراست.
وی اظهار داشت: حرکت در پیادهروها در خلاف مسیر تردد، داشتن صداهای ناهنجار، حرکات مارپیچ، تک چرخ زدن، حمل یدک، تردد در خطوط ویژه اتوبوس، نداشتن کلاه ایمنی از جمله تخلفاتی است که ایمنی سرنشینان موتورسیکلت را به خطر میاندازد.
وی افزود: عدم رؤیت بهموقع موتورسواران توسط رانندگان سایر وسایل نقلیه یکی از عوامل مهم تصادفات است.
کارشناس ارشد حمل و نقل ادارهکل حمل و نقل و پایانههای خراسان رضوی تصریح کرد: 60 درصد تصادفات موتورسیکلتها با چراغ موتور یا خاموش یا سوخته صورت گرفته است.
زائرزاده با اشاره به اینکه درصد افرادی که از کلاه ایمنی استفاده میکنند خیلی کم است، یادآور شد: یک کلاه ایمنی میتواند جلو یک تصادف فوتی را به یک تصادف جرحی تبدیل کند.
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