مجید صالح در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص شکست تیم فوتبال سایپا مقابل تیم دسته دومی سیاه جامگان و حذف از رقابتهای جام حذفی گفت: ما در این بازی به 6 بازیکن اصلی خود استراحت دادیم و فکر نمی کردیم که با بازیکنان ذخیره ای که به میدان فرستادیم نتوانیم یک تیم دسته دومی را شکست دهیم. البته در این بازی بازیکنان تیم سیاه جامگان یک بازی بسته و دفاعی را انجام دادند و چشم به ضد حمله ها دوخته بودند که در نهایت با این تاکتیک نیز به برتری رسیدند و من به آنها تبریک می گویم.

وی افزود: با توجه به فشردگی بازیهای لیگ نمی توانستم از تمام بازیکنان اصلی خود مقابل تیم سیاه جامگان استفاده کنم. متاسفانه بازیکنان جایگزین ما که در لیگ کمتر بازی کرده بودند، دراین بازی نتوانستند انتظارات من را برآورده کنند. من انتظار داشتم که حتی تیم امید سایپا نیز بتواند این تیم دسته دومی را شکست دهد.

صالح تاکید کرد: خوشبختانه این دیدار محک خوبی برای بازیکنان ما بود که کمتر در رقابتهای لیگ برتر بازی کرده اند و این موضوع باعث شد که من شناخت کامل تری نسبت به آنها پیدا کرده تا در ادامه بازیهای لیگ برتر بتوانم بهتر تشخیص دهم که بر روی کدام یک از این بازیکنان می توانم بیشتر حساب کنم.

سرمربی تیم فوتبال سایپا خاطرنشان کرد: البته این بدان معنی نیست که بازیهای جام حذفی برای ما مهم نیست چون اگر صعود می کردیم در مرحله بعد از بازیکنان اصلی خود استفاده می کردیم اما با توجه به نتایج نسبتا خوبی که در دو هفته گذشته مقابل تیمهای فجر سپاسی و تراکتور سازی در رقابتهای لیگ برتر گرفته ایم و همچنین جایگاه نامناسبی که در جدول لیگ داریم دغدغه اصلی ما جدی گرفتن رقابتهای لیگ برتر بود نه جام حذفی، البته اگر صعود می کردیم در مرحله بعد از بازیکنان اصلی خود استفاده می کردیم اما فکر نمی کردیم که بازیکنان ذخیره ما مقابل تیم دسته دومی سیاه جامگان غافلگیر شده و بازی را ببازند.