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۴ آبان ۱۳۹۰، ۱۲:۲۹

درگفتگو با مهر عنوان شد:

پاسخ شهرداری جواب من نبود/ نامشخص بودن میزان فروش تراکم سیار

پاسخ شهرداری جواب من نبود/ نامشخص بودن میزان فروش تراکم سیار

رئیس کمیسیون عمران شورای شهر تهران گفت: پاسخی که از سوی شهرداری برای تذکر من ارائه شد جواب سوال من نبود.

حمزه شکیب در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که پرسش من از شهرداری در خصوص میزان فروش تراکم سیار در شهر تهران است گفت: پاسخی که از سوی شهرداری برای من ارسال شد در خصوص میزان فروش تراکم‌هایی است که به هر پلاک مشخص فروخته شده است.

وی ادامه داد: قرار است به زودی در جلسه ای با حضور مسئولان شهری سوال به طور شفاف برای آنها توضیح داده شود تا جواب مناسب تهیه و به شورا ارسال شود.

چندی پیش حمزه شکیب در تذکری به شهرداری خواستار مشخص شدن میزان فروش تراکم سیار شد که اواخر هفته گذشته رئیس شورای شهر تهران اعلام کرد پاسخ شهرداری به کمیسیون عمران ارسال شده است.
 

کد مطلب 1443948

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