به گزارش خبرنگار مهر، محمدیوسف سپهری‌راد قبل از ظهر چهارشنبه در مراسم نمادین راه اندازی این شورا در دبیرستان دخترانه خیرساز ابوالفضل برادران در جنوب شهر نیشابور، اظهار کرد: 60 هزار دانش‌آموز در مقاطع سه‌گانه دبستان، راهنمایی و دبیرستان در گروه‌های دختران و پسران در این انتخابات شرکت کردند که در هر آموزشگاه هفت تا 9 نفر از سوی دانش‌آموزان انتخاب شدند.

معاون مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی ادامه داد: پس از شکل‌گیری شورا و انتخاب رئیس آن در هر آموزشگاه، مجمع شورای دانش‌آموزی شهرستان به تعداد نه نفر در هر مقطع آموزشی و در هر جنسیت تشکیل می‌شود.

مدیر آموزش و پرورش نیشابور، مجمع مذکور را بازوی مشورتی ریاست اداره دانست و اضافه کرد: در طول سال این مجمع با برگزاری نشست‌هایی با رئیس اداره و برخی از مسئولان شهرستان، دغدغه‌های دانش‌آموزان را با آنها مطرح و پیگیری می‌کنند.

سپهری‌راد گفت: مسئولیت‌هایی چون کمیته‌های اقامه نماز، مراسم، مسابقات، بهداشت و اردوها به شوراها سپرده می‌شود.

وی اظهار داشت: شورا مشارکت دانش‌آموزان را در پی دارد و باعث ایجاد روحیه نشاط و مسئولیت‌پذیری در جامعه دانش‌آموزی می‌شود.

وی با مقایسه دانش‌آموزان پیش از انقلاب اسلامی با بعد از آن، تصریح کرد: در حالی‌ که اکثر مردم آن زمان اسامی نمایندگان خود را در مجلس نمی‌دانستند اما الان دانش‌آموزان با این مسائل آشنا هستند و خود نیز در انتخابات مختلف مشارکت فعال دارند.