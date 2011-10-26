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۴ آبان ۱۳۹۰، ۱۱:۲۷

سپهری راد:

580 شورای دانش‌آموزی در نیشابور راه اندازی شد

580 شورای دانش‌آموزی در نیشابور راه اندازی شد

نیشابور - خبرگزاری مهر: مدیر آموزش و پرورش نیشابور گفت: 580 شورای دانش‌آموزی در آموزشگاه های شهر و بخش مرکزی این شهرستان راه‌اندازی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدیوسف سپهری‌راد قبل از ظهر چهارشنبه در مراسم نمادین راه اندازی این شورا در دبیرستان دخترانه خیرساز ابوالفضل برادران در جنوب شهر نیشابور، اظهار کرد: 60 هزار دانش‌آموز در مقاطع سه‌گانه دبستان، راهنمایی و دبیرستان در گروه‌های دختران و پسران در این انتخابات شرکت کردند که در هر آموزشگاه هفت تا 9 نفر از سوی دانش‌آموزان انتخاب شدند.

معاون مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی ادامه داد: پس از شکل‌گیری شورا و انتخاب رئیس آن در هر آموزشگاه، مجمع شورای دانش‌آموزی شهرستان به تعداد نه نفر در هر مقطع آموزشی و در هر جنسیت تشکیل می‌شود.

مدیر آموزش و پرورش نیشابور، مجمع مذکور را بازوی مشورتی ریاست اداره دانست و اضافه کرد: در طول سال این مجمع با برگزاری نشست‌هایی با رئیس اداره و برخی از مسئولان شهرستان، دغدغه‌های دانش‌آموزان را با آنها مطرح و پیگیری می‌کنند.

سپهری‌راد گفت: مسئولیت‌هایی چون کمیته‌های اقامه نماز، مراسم، مسابقات، بهداشت و اردوها به شوراها سپرده می‌شود.

وی اظهار داشت: شورا مشارکت دانش‌آموزان را در پی دارد و باعث ایجاد روحیه نشاط و مسئولیت‌پذیری در جامعه دانش‌آموزی می‌شود.

وی با مقایسه دانش‌آموزان پیش از انقلاب اسلامی با بعد از آن، تصریح کرد: در حالی‌ که اکثر مردم آن زمان اسامی نمایندگان خود را در مجلس نمی‌دانستند اما الان دانش‌آموزان با این مسائل آشنا هستند و خود نیز در انتخابات مختلف مشارکت فعال دارند.

کد مطلب 1443950

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