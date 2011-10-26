موفقیت محقق ایرانی دانشگاه استنفورد/ تاثیرتغییر در یک ژن برعملکرد مغز

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر احمد صالحی محقق ایرانی دانشگاه استنفورد به همراه گروهی از محققان با بررسی DNA خلبانان ها دریافتند در صورتی که در یکی از ژنهای آنها تغییری کوچک ایجاد شود، سرعت از دست رفتن توانایی پرواز در آنها دو برابر می شود.

اسکنهای مغزی این گروه از محققان که صالحی هدایت آنها را به عهده داشت همچنین نشان می دهند که با مسن تر شدن افرادی که دچار این تغییرات ژنتیکی شده اند، هیپوکامپ مغز آنها بخشی که با حافظه و استدلال در ارتباط است به اندازه قابل توجهی کوچک می شود.

این تغییر ژنتیکی که در یکی از هر چهار اروپایی رخ می دهد می تواند ساختار پروتئین BDNF که برای سلامت سیستم عصبی داخلی بسیار حیاتی است را تغییر دهد. این مطالعه اولین نمونه ای است که نشان می دهد این تغییرات می توانند توانایی مغز سالم در انجام وظایف مهارتی را مختل کنند.

برای انجام این مطالعه صالحی و تیمش از شبیه ساز پرواز برای آزمودن واکنش و توانایی پرواز 144 خلبان مرد در محدوده سنی 40 سال به بالا که 38 درصد از آنها دارای یکی از نسخه های BDNF تغییر یافته بودند، استفاده کردند.

این آزمایشها طی دوره ای دو ساله سه بار تکرار شدند که طی هر بار تکرار، امتیاز کلی گروهی که دچار تغییر ژنتیکی بودند با سرعتی دو برابر بیشتر از دیگر گروه ها که از ژنهای سالم برخوردار بودند، کاهش پیدا کرد.

بر اساس گزارش تلگراف، صالحی با اشاره به اینکه هنوز دارویی که بتواند تاثیر این پروتئین را تقلید کرده و از مغز محافظت کند کشف نشده می گوید یکی از مطمئن ترین راه ها برای افزایش میزان پروتئین BDNF در مغز ورزش کردن است.