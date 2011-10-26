به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی مقدمی صبح چهارشنبه در حاشیه هفتمین جشنواره قرآنی مدهامتان در دارالقرآن کریم زنجان با اشاره به اینکه زنجان پایتخت شور و شعور حسینی نامگذاری شده است، گفت: برگزاری این جشنواره فضای معنوی استان را دوچندان خواهد کرد.



این مسئول به رویکرد ستاد عالی کانون های فرهنگی و هنری مساجد در برگزاری جشنواره های قرآنی اشاره کرد و افزود: جشنواره های قرآنی، خلاقیت و نوآوری را به فضای مساجد پیوند می زنند.

وی برگزاری این جشنواره را راهکار مناسبی برای مقابله با هجمه فرهنگی دشمنان عنوان کرد و ادامه داد: با برگزاری جشنواره قرآنی مدهامتان جوانان و اعضای کانون های مساجد را به سلاح قرآن و ایمان مسلح خواهیم کرد.



مقدمی، با اشاره به اینکه میزبانی جشنواره قرآنی مدهامتان در سال های گذشته بر عهده استان های هرمزگان، کردستان و گیلان بود، افزود: این جشنواره با هدف کشف استعدادهای قرآنی نخبگان کانون های مساجد و ایجاد فضای رقابتی سالم برگزار می شود.



سرپرست دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان زنجان با اشاره به حدیث ثقلین، گفت: پیامبر گرامی اسلام از قرآن و اهل بیت(ع) به عنوان دو امانت گرانبها یاد کرده که اکنون به ما سپرده شده است.



مقدمی با بیان اینکه کسانی که با این کتاب آسمانی مانوس می شوند، قرآن با خون و گوشتشان عجین می شود، یادآور شد: اکنون وظیفه متولیان فرهنگی و قرآنی است تا آموزه های قرآنی را تفسیر و به جوانان انتقال دهند.



مقدمی از تشکیل ستاد جشنواره قرآنی مدهامتان در زنجان خبر داد و گفت: این ستاد با چهار کمیته مالی و پشتیبانی، فرهنگی و اطلاع رسانی، اجرایی و حراست کار اجرایی این جشنواره را بر عهده دارد.