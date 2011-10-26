به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمود نجاریانزاده صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: چهارمین کنگره شعر عاشورایی با حضور چهرههای نام آشنای حوزه و دانشگاه و صاحبنظران شعر و ادب آئینی و با شرکت مداحان و شاعران بلندپایه، با شکوه هر چه بیشتر در شهر جهاد و اجتهاد برگزار میشود.
وی ادامه داد: شاعران آئینی سرای کشور تا پایان وقت اداری روز سه شنبه دهم آبان ماه فرصت دارند آثار عاشورایی خود را به دبیرخانه کنگره ارسال کنند.
حجتالاسلام نجاریانزاده تصریح کرد: آثار رسیده به دبیرخانه پس از کدگذاری در سه مرحله داوری خواهد شد و به صاحبان 5 اثر ممتاز و منتخب هیئت داوران جوایز نفیسی در روز برگزاری این مراسم اهدا میشود.
معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی استان قم زمان برگزاری این کنگره را روز پنجشنبه 26 آبان ماه در سالن همایشهای دفتر تبلیغات اسلامی اعلام کرد.
وی با بیان اینکه باید از ارسال آثار تکراری و ارائه شده در سایر مراسم خودداری شود، گفت: از آثار ممتاز ارائه شده در مراسم شعرخوانی کنگره برای تهیه مجموعه شعری عاشورایی استفاده میشود.
دبیرخانه کنگره شعر عاشورایی در کانون شاعران و مداحان استان قم واقع در قم، بلوار جمهوری اسلامی، نبش کوچه 6 سازمان تبلیغات اسلامی استان قم مستقر است.
قم - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی استان قم از برگزاری چهارمین کنگره شعر عاشورایی در این استان خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمود نجاریانزاده صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: چهارمین کنگره شعر عاشورایی با حضور چهرههای نام آشنای حوزه و دانشگاه و صاحبنظران شعر و ادب آئینی و با شرکت مداحان و شاعران بلندپایه، با شکوه هر چه بیشتر در شهر جهاد و اجتهاد برگزار میشود.
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