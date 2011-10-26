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۴ آبان ۱۳۹۰، ۱۱:۰۶

یوسف‌نژاد به مهر خبر داد:

تلاش نمایندگان برای افزایش امضاهای طرح سوال از رئیس جمهور

تلاش نمایندگان برای افزایش امضاهای طرح سوال از رئیس جمهور

نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی گفت: مصطفی کواکبیان عضو فراکسیون اقلیت در تلاش برای افزایش تعداد امضا کنندگان طرح سوال از رئیس جمهور است.

علی اصغر یوسف نژاد در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر گفت: مصطفی کواکبیان به نمایندگی از طراحان سوال از رئیس جمهور در حال رایزنی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای افزایش تعداد امضاهای طرح سوال از رئیس جمهور است.

به گزارش خبرنگار مهر امروز تعدادی از طراحان سوال از رئیس جمهور خواستار اعلام اسامی و تعداد نمایندگان انصراف دهنده از این طرح شدند و گفتند که برخی دیگر از نمایندگان آمادگی خود را برای امضای طرح سوال از رئیس جمهور اعلام کرده اند.

بر اساس اظهارات عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی هم اکنون طرح سوال از رئیس جمهوری 69 امضا دارد، و این طرح برای اعلام وصول در صحن علنی مجلس نیازمند 72 امضا است.

علی لاریجانی رئیس مجلس نیز در جلسه امروز مجلس در پاسخ به معترضان نسبت به تعلل در اعلام وصول این طرح با اشاره به باز پس گیری امضاها گفت : هر وقت نمایندگان بتوانند شرایط سئوال از رئیس جمهور را فراهم کنند این طرح اجرا خواهد شد.

بنا براین گزارش ، علی مطهری نماینده تهران هفته گذشته در اعتراض به تعلل هیئت رئیسه مجلس در اعلام وصول سوال از رئیس جمهور استعفا داد. این استعفا اعلام وصول شده و در نوبت بررسی است.

کد مطلب 1443957

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