جنگل های هیرکانی ذخایر زیست کره زمین هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد محمدی زاده صبح چهارشنبه در حاشیه همایش بین المللی آتش سوزی در عرصه های طبیعی گفت: در کشور 14.2 میلیون هکتار عرصه های جنگلی داریم ولی آن بخشی که دارای ارزش بسیار بالایی است در کرانه خزر و گلستان متمرکز شده است.

وی وسعت جنگلهای خزری را حدود 1.7 میلیون هکتار اعلام کرد و گفت: مابقی عرصه های جنگلی در مناطقی مثل حاشیه های زاگرس بصورت تنک است و مانند جنگل های شمال انبوه نیست.

وی عنوان کرد: از نظر گونه ها، جنگل های هیرکانی جزو ذخایر زیست کره است و ثروت ملی محسوب می شود.

محمدی زاده بیان داشت: جنگل های هیرکانی از دوران یخچالی به سلامت به در رفته و در دنیا این جنگل ها از بین رفته است.

رئیس سازمان محیط زیست کشور بیان داشت: این جنگل ها در جلوگیری از فرسایش خاک، بروز سیل و .. اهمیت زیادی دارد و بجز زیبایی و تفرج از نظر اقتصادی و اجتماعی منافع زیادی دارد.

وی عنوان کرد: باید برای حفظ این نعمت و سرمایه ها برنامه ریزی و حق شناسی شود و اینکه به دلیل غفلت آتش سوزی در جنگل رخ دهد، نابخشودنی است.

محمدی زاده یادآورشد: در سال گذشته بیشترین مشکل در حوزه های جنگلی بویژه در گلستان داشیتم.

وی گفت: در سال قبل 50 آتش سوزی مهم در سطح جنگل های کشور رخ داد که 26 مورد در استان گلستان بوده است.

وی یادآورشد: این امر نشان می دهد که تغییرات اقلیمی اثر خود را بر عرصه های طبیعی گذاشته است.

همایش بین المللی آتش سوی در عرصه های طبیعی از صبح چهارشنبه آغاز شد و تا چهارشنبه ادامه دارد.