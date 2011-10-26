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۴ آبان ۱۳۹۰، ۱۱:۱۰

احمدی نژاد:

تمامی مصوبات بشرویه تا پایان دولت دهم اجرایی می شود

تمامی مصوبات بشرویه تا پایان دولت دهم اجرایی می شود

بیرجند - خبرگزاری مهر: رئیس جمهور از تصویب 77 پروژه در سفر های قبلی دولت به بشرویه خبر داد و گفت: تمامی پروژه های اجرا نشده این شهرستان تا پایان دولت دهم اجرایی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد صبح چهارشنبه در ادامه سخنان خود در جمع مردم بشرویه از زیباترین جلوه های انسانی را تلاش برای ساختن عمران، آبادی و پیشرفت کشور دانست و افزود: کمال انسان از طریق عمران زمین، و اصلاح جامعه و حرکت برای دیگران بدست می آید.

رئیس جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: راه کمال انسان از دل جامعه در خدمت به جامعه و تلاش برای رفاه، آسایش و آرامش دیگران اتفاق می افتد.

احمدی نژاد گفت: ایران اسلامی را باید از راه عمران زمین آباد کنیم و آن را به نسل های آینده هدیه کنیم.

وی ایران را پرچم توحید، مهرورزی، زندگی انسانی و متعالی دانست، افزود: در راستای پیشرفت و آبادانی بشرویه در سه سفر قبلی 77 پروژه تصویب شده است که تا کنون 31 پروزه اجرا، 40 پروژه در دست اجرا و 20 مورد اجرایی نشده است.

وی با بیان اینکه موانع پروژه های اجرایی نشده شهرستان در هیئت دولت برسسی خواهد شد، عنوان کرد: تا پایان دولت دهم تمامی 77 پروزه مصوب اجرایی خواهد شد.

رئیس جمهور با بیان اینکه  احداث جاده طبس به بشرویه در دستور کار دولت قرار می گیرد، بیان کرد: پیگیری برای راه اندازی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی در بشرویه نیز انجام خواهد شد.

وی با بیان اینکه دولت به تمامی جوانان بیکار شهرستان بشرویه تسهیلات اشتغال پرداخت خواهد کرد، گفت: راه اندازی زورخانه و سالن های ورزشی و مدارس شبانه نیز در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت.

احمدی نژاد بیان داشت: برای ایجاد کارگاه صنعتی در شهرستان بشرویه دولت 49 درصد سرمایه گذاری می کند.

وی قول مساعد برای پیگیری مشکلات  کوره های آجر پزی شهرستان بشرویه را داد و عنوان کرد: مشکلات احداث استخر سرپوشیده این شهرستان نیز برطرف خواهد شد و به زودی این استخر در شهرستان ایجاد خواهد شد.

کد مطلب 1443961

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