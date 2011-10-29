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۷ آبان ۱۳۹۰، ۱۲:۴۲

در گفتگو با مهر عنوان شد:

ورود 327 زندانی مهریه به زندان در 50 روز/ افزایش دو برابری زندانیان

ورود 327 زندانی مهریه به زندان در 50 روز/ افزایش دو برابری زندانیان

معاون ستاد دیه کشور از استقبال نکردن زوجهای جوان برای ثبت عندالاستطاعه در سند ازدواج خبر داد و افزود: متاسفانه زندانیان مهریه افزایش دو برابری داشته‌اند.

محمد علی ساری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه آمار زندانیان مهریه نسبت به سال گذشته 50 درصد افزایش داشته است گفت: تنها در مدت 50 روز شاهد افزایش 327 نفری زندانیان مهریه بوده ایم.

عنوان سال 89 شهریور 90 مهر 90
دیه  3500 نفر 1950 نفر 2251 نفر
نفقه 800 نفر  780 نفر 959 نفر
مهریه  2300 نفر 3000 نفر 3327 نفر
چک بلامحل 3500 نفر  4350 نفر 5339 نفر

هیچ زوجی از ثبت عندالاستطاعه بودن مهریه در سند ازدواج استقبال نکرده است

معاون ستاد دیه کشور با بیان اینکه پس از ابلاغ دستورالعمل رئیس اسبق سازمان ثبت اسناد استفاده از درج عندالاستطاعه و عندالمطالبه در سند ازدواج آزاد شد گفت: شاید بتوان اینگونه عنوان کرد که تاکنون هیچ زوجی از ثبت عندالاستطاعه بودن مهریه در سند ازدواج خود استفاده استقبال نکرده است.

کد مطلب 1443962

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