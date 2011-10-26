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۴ آبان ۱۳۹۰، ۱۱:۲۱

در گفتگو با مهر عنوان شد:

ورزش بانوان استان ایلام 75 درصد رشد یافت

ورزش بانوان استان ایلام 75 درصد رشد یافت

ایلام - خبرگزاری مهر: مسئول ورزش بانوان استان ایلام گقت: ورزش بانوان استان در شاخص های 20 گانه 75 درصد رشد یافته است.

صنعت خلیلوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هم اکنون بیش از 10 هزار نفر از بانوان استان در سطح ورزش فعالیت دارند.

وی بیان داشت: در سال جاری بانوان استان ایلام موفق به کسب 30 مدال طلا، 43 نقره و 57 برنز در سطح مسابقات مختلف شده اند.

این مسئول اظهار داشت: کسب مدال طلا توسط بانوان استان ایلام طی سال جاری در مقایسه با سال قبل 200 درصد رشد یافته است.

خلیلوند بیان داشت: هم اکنون هفت نفر از بانوان استان ایلام عضو تیم ملی هستند و 47 نفر به ارودهای تیم ملی دعوت شده اند.

وی بیان داشت: تیراندازی، فوتسال، تکواندو، کاراته و...از رشته های مدال آور بانوان در سطح استان است.

مسئول ورزش بانوان ایلام اظهار داش: هم اکنون ایجاد سالنهای ورزشی تخصصی بانوان در سطح استان برای توسعه ورزش ضروری است.

وی یادآور شد: هم اکنون دو سالن ورزشی در سطح شهرستانهای استان ایلام برای بانوان فعال شده و ساخت مجموع ورزشی در بقیه شهرستانها در دست ساخت است.

کد مطلب 1443963

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