مخالفت مجلس با فوریت طرحی درباره بیمه کارکنان شوراهای حل اختلاف

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه بررسی یک فوریت طرح الحاق دو تبصره به ماده 35 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1387 را در دستور کار داشتند.

نمایندگان مجلس با 84 رأی موافق و 22 رأی مخالف و 23 رأی ممتنع از 199 نماینده حاضر با یک فوریت این طرح مخالفت کردند.

بر اساس تبصره 1 این طرح و در صورت تصویب نهایی اعضا و کارکنان شوراهای حل اختلاف سراسر کشور با حداقل 3 سال سابقه خدمت در این شوراها در صورتیکه در هیچ یک از بخش های دولتی، عمومی و خصوصی اشتغال نداشته و مشترک هیچ یک از صندوق های بیمه و بازنشستگی نباشند، می توانند با پرداخت حق بیمه بر مبنای حداقل حقوق کارکنان دولت که هر ساله به تصویب هیئت وزیران می رسد، مشمول مقررات بیمه و بازنشستگی صندوق تأمین اجتماعی گردند و سهم حق بیمه کارفرمایی از محل درآمدهای افزایش تعرفه های رسیدگی به دعاوی در شوراهای حل اختلاف موضوع ماده 24 قانون مربوط «هزینه دادرسی در امور کیفری 5 هزار ریال به 30 هزار ریال و هزینه دادرسی در امور مدنی از 30 هزار ریال به 50 هزار ریال» تأمین و پرداخت می شود.

بر اساس تبصره 2 این طرح نیز حداکثر تعداد سقف بیمه شوندگان 25000 نفر است و صندوق تأمین اجتماعی موظف است در اجرای این قانون هرگونه مساعدت لازم را بنماید و دستورالعمل اجرایی آن از سوی صندوق مذکور با هماهنگی قوه قضاییه (مرکز امور شوراهای حل اختلاف) تهیه و ابلاغ می شود.

به گزارش به مهر این طرح که با 86 امضا به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شده است ، تنها 84 رای موافق کسب کرد و به دلیل آن که با فوریت آن موافقت نشد به صورت عادی در مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت.