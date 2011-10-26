عبور سوریه از مرحله خطر

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه النهار لبنان امرز نوشت: هم اکنون می توان گفت که سوریه با حفظ موسسات دولتی، قوای نظامی و اطلاعاتی اش در داخل کشور توانسته از مرحله خطر عبور کند و طرحهای دیگران (خارجی) در سوریه را به شکست بکشاند.

بر این اساس، دلایل متعددی باعث شد که نظام سوریه به مرحله فروپاشی و سرنگونی نرسد. از جمله این مسائل ضعف جبهه مخالفان و مطالبات زیاده خواهانه طرفهای خارجی بود که موانعی جدی در برابر تغییر در این کشور ایجاد کرد. قشر بزرگی از مخالفان سوری در خارج سوریه زندگی می کنند و نمی توانند همچون مصر، یمن و تونس هواداران خود را گردآوردی کرده و به خیابانها روانه کنند.

النهار در ادامه نوشت: مقامات سوری بازی سیاست در منطقه را خوب می دانند و از جزئیات بازی دیگران نیز آگاهی دارند.