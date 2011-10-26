به گزارش خبرگزاری مهر، مستند "آیین باران" به مدت 30 دقیقه با موضوع بررسی پیشینه سدهای جزیره قشم و چاه‌های طلای روستای تاریخی لافت مخاطبان را با ویژگی‌های آیین باران‌خواهی، مراسم قبله دعا و نماز استسقاء با نگرش نمایشی آغاز می‌شوند.

- صدای خلیج فارس به منظور ارتقا و افزایش برنامه‌های نمایشی به ویژه نمایش‌های رادیو اقدام به طراحی و ساخت جعبه افکت کرده که نسبت به نمونه‌های مشابه از امکانات ابداعی و قابل توجهی برخوردار است.

- در شش ماهه اول سال جاری 21 هزار و 37 دقیقه برنامه پیرامون نوجوانان و جوانان و مسائل مرتبط با موضوع جوان و نوجوان در صدا و سیمای خلیج فارس تولید شده است.