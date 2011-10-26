صاحبان مراکز قدرت جهانی از انسانیت فاصله گرفته اند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی نژاد صبح سه شنبه در ورزشگاه شهید چمران این شهر با اشاره به اینکه برای اولین بار است که به این شهرستان سفر می کنم، گفت: تلاش گری، صمیمت، مهرورزی، اندیشه های والا و همت های بلند از ویژگی های مردم بشرویه است.

وی ادامه داد: تلاش مردم بشرویه در دل خشکی و کشاورزی نشان از این است که مردم این دیار تمدن ساز و ریشه های عمیق در تاریخ دارند و مردمی فرهنگی هستند.

احمدی نژاد گفت: خصلت های متعالی انسانی در مردم بشرویه که وجه فرهنگی آنها در طول تاریخ به یادگار مانده است همچنان به چشم می خورد.

وی با تاکید بر اینکه اگر کسی به خدا ایمان بیاورد خداوند رهبری، هدایت و ولایت او را بر عهده می گیرد، افزود: ایمان به خداوند همچون ریسمان مستحکمی است که انسان را به همه زیبایی ها، پیروزی ها و عزت ها متصل می کند و درب همه کمالات و خوبی ها به سوی او باز می شود و از سختی ها و مصایب نجات پیدا می کند.

رئیس جمهوری اسلامی ایران، ایمان به خدا شرط اول رسیدن به همه خوبی هاست و لازمه ایمان به خدا نفی غیرطاغوت و نفی تمایلات شیطانی در دل انسان هاست.

وی ادامه داد: اگر کسی در سایه ایمان و ولایت الهی قرار بگیرد آنچنان عزت پیدا می کند که همه قدرت ها در چشم او رنگ می بازد و سختی ها در مقابل او کوچک و بر عالم هستی مسلط می شود.

دکتر احمدی نژاد با اشاره به اینکه انعکاس و ترجمه ولایت الهی در عامل مادی، ولایت پیامبر اسلام(ص) است، افزود: این ولایت پس از پیامبر(ص) به امام علی(ع) و فرزندانش و امروز به امام زمان (عج) رسیده است که در دوران غیبت برعهده نائبان است.

وی یادآور شد: تاریخ گواه هست که هرجا که فقرو مشکل و ظلم و جنگی بوده است ناشی از دوری از ایمان و جدا شدن حبل الله است.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه امروز احمق ترین انسان ها بر مراکز قدرت جهانی حاکم هستند، افزود: این افراد سود و پیشرفت خود را در عقب افتادگی دیگران جستجو می کنند.

وی ادامه داد: برخی ایراد می گیرند که چرا سفر استانی و شهر به شهر انجام می دهیم اما ما جواب داده ایم اصل در کشور مردم هستند و در خدمت مردم بودن برای ما خیلی با ارزش تر از نشستن با افراد دماغ باد دار و بی خاصیت است.