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۴ آبان ۱۳۹۰، ۱۱:۵۳

بحیرایی در گفتگو با مهر:

تعداد مدارس قرآنی نهاوند به 33 مدرسه افزایش یافت

تعداد مدارس قرآنی نهاوند به 33 مدرسه افزایش یافت

همدان - خبرگزاری مهر: معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش شهرستان نهاوند گفت: در سال تحصیلی جاری تعداد مدارس قرآنی فعال در نهاوند با افزایش 100 درصدی به 33 واحد رسید.

وهاب بحیرایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه افزایش مدارس قرآنی نشان دهنده استقبال دانش آموزان از برنامه های قرآنی است، افزود: در سال گذشته 17 مدرسه قرآنی در شهرستان نهاوند فعال شد که دو هزار نفر از دانش آموزان در آن فعالیت قرآنی داشتند.

وی افزود: در سال جاری با توجه به استقبال صورت گرفنه، 16 مجوز جدید دریافت شد و تعداد مدارس قرآنی نهاوند به 33 مدرسه افزایش یافت.

بحیرایی افزود: در حال حاضر تعداد چهار هزار نفر از دانش آموزان مقاطع مختلف در مدارس قرآنی مشغول فراگیری قرآن در زمینه های روخوانی، روانخوانی و تجوید هستند که توسط مربیان مجرب به آنان آموزش داده می شود.

معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش شهرستان نهاوند با تاکید بر اینکه یکی از برنامه های در نظر گرفته شده آشنا کردن دانش آموزان با ائمه اطهار و عترت است، گفت: به همین منظور در سال گذشته 15 هیئت مذهبی در مدارس نهاوند تشکیل و تجهیز شد.

بحیرایی افزود: امسال نیز مجوز تشکیل چهار هیئت جدید دریافت شده و تعداد هیئت های مذهبی در مدارس نهاوند به 19 هیئت مذهبی فعال رسیده است.

وی از تجهیز هشت نماز خانه در سال جاری در مدارس این شهرستان خبر داد و گفت: به منظور رونق بیشتر نمازهای جماعات در مدارس با همکاری مدیران مدارس و کارشناسان قرآن و عترت استان همدان، هشت نمازخانه جدید در مدارس نهاوند به فرش سجاده ای و سایر ملزومات مجهز می شوند.

معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش وپرورش شهرستان نهاوند یادآور شد: در حال حاضر 55 نفر از روحانیون برای اقامه نماز مدارس ساماندهی شده اند و بیش از 70 نفر فرهنگی نیز نماز جماعات را در مدارس اقامه می کنند.

کد مطلب 1443975

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