وهاب بحیرایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه افزایش مدارس قرآنی نشان دهنده استقبال دانش آموزان از برنامه های قرآنی است، افزود: در سال گذشته 17 مدرسه قرآنی در شهرستان نهاوند فعال شد که دو هزار نفر از دانش آموزان در آن فعالیت قرآنی داشتند.

وی افزود: در سال جاری با توجه به استقبال صورت گرفنه، 16 مجوز جدید دریافت شد و تعداد مدارس قرآنی نهاوند به 33 مدرسه افزایش یافت.

بحیرایی افزود: در حال حاضر تعداد چهار هزار نفر از دانش آموزان مقاطع مختلف در مدارس قرآنی مشغول فراگیری قرآن در زمینه های روخوانی، روانخوانی و تجوید هستند که توسط مربیان مجرب به آنان آموزش داده می شود.

معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش شهرستان نهاوند با تاکید بر اینکه یکی از برنامه های در نظر گرفته شده آشنا کردن دانش آموزان با ائمه اطهار و عترت است، گفت: به همین منظور در سال گذشته 15 هیئت مذهبی در مدارس نهاوند تشکیل و تجهیز شد.

بحیرایی افزود: امسال نیز مجوز تشکیل چهار هیئت جدید دریافت شده و تعداد هیئت های مذهبی در مدارس نهاوند به 19 هیئت مذهبی فعال رسیده است.

وی از تجهیز هشت نماز خانه در سال جاری در مدارس این شهرستان خبر داد و گفت: به منظور رونق بیشتر نمازهای جماعات در مدارس با همکاری مدیران مدارس و کارشناسان قرآن و عترت استان همدان، هشت نمازخانه جدید در مدارس نهاوند به فرش سجاده ای و سایر ملزومات مجهز می شوند.

معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش وپرورش شهرستان نهاوند یادآور شد: در حال حاضر 55 نفر از روحانیون برای اقامه نماز مدارس ساماندهی شده اند و بیش از 70 نفر فرهنگی نیز نماز جماعات را در مدارس اقامه می کنند.