عمل به قرآن و ابلاغ آن به انسان ها فضیلتی عظیم است

به گزارش خبرنگار مهر، مرجع عالیقدر، حضرت آیت الله العظمی "سید عزالدین حسینی زنجانی" در پیام خود به جشنواره قرآنی مدهامتان گفت: خداوندی که مالک آنچه در آسمانها و زمین بوده و عزیز و حکیم و نیازی است و نیازی در او راه ندارد، بر ما انسان های ضعیف و نیازمند لطف و منت نهاده و با ما سخن گفته است.

وی یادآور شد: چه شرافت و نعمتی بالاتر از اینکه مورد خطاب حق متعال قرار گرفیتم و شرافت و نعمتی که با هیچ زبانی عظمت آن قابل بیان نیست و شکر آن هیچ وقت ادا نخواهد شد.

آیت الله العظمی حسینی زنجان افزود: ادب بندگی اقتضا می کند که در راه عمل به قرآن کریم و ابلاغ آن به تمام انسانها و آشنا کردن مردم با این کلام آسمانی از هیچ تلاشی فروگذار نباشیم به خصوص که انسان امروز به قرآن و تعالیم سعادت بخش آن بسیار نیازمند است.

این مرجع عالی قدر، برگزاری همایش های مختلف قرآن در نقاط مختلف کشور اسلامی، آشنا کردن جوانان با قرائت و تلاوت صحیح و تشویق آنان به حفظ آیات آن را از اقدامات شایسته و قابل تقدیر دانست و گفت: بسیار جای خوشحالی دارد که در شهر عالم پرور زنجان همایش قرآنی مدها متان برگزار می شود که در آن قاریان و حافظان به تلاوت قرآن می پردازند و فضای این شهر را به به عطر دل انگیز قرآن کریم معطر می گردانند.

آیت الله العظمی حسینی زنجان افزود: باید متوجه به این نکته باشیم که تمامی این برنامه ها مقدمه ای برای عمل به قرآن کریم و تعالیم حیات بخش آن در زندگی و متخلق شدن به اخلاق الهی است.