به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر متکان امروز چهارشنبه در همایش معاونان اداری مالی، مدیران بودجه و طرح‌های عمرانی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی سراسر کشور که هم اکنون در دانشگاه فردوسی مشهد در حال برگزاری است، در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش مهر در خصوص پیش‌بینی کسری بودجه دانشگاه‌ها در سال جاری تاکید کرد: با تمهیدات وزیر علوم، تحقیقات وفناوری امسال کسری بودجه در دانشگاه‌ها نخواهیم داشت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روند دقیق بودجه هزینه‌ای دانشگاه‌های کشور در سال 90 گفت: بودجه هزینه‌ای دانشگاه‌های سراسر کشور در سال جاری حدود 2 هزار و 500 میلیارد تومان است که از این بودجه برای 9 ماه اول 70 درصد به جز بخش ستادی وزارت علوم برای دانشگاه‌ها از بند سایر بوده است و بند "و" که شامل حقوق و مزایا است نیز 72 درصد بوده است که به دانشگاه‌ها تخصیص می‌یابد.

وی درباره زمان ابلاغ این بودجه به دانشگاه‌ها تاکید کرد که به زودی این بودجه ابلاغ می‌شود.

معاون مالی اداری و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ادامه داد: بودجه هزینه‌ای دانشگاه‌های کشور نسبت به سال گذشته 24 درصد افزایش داشته است. متوسط رشد بودجه کشور 5 درصد بوده است که برای دانشگاه‌ها این رقم 5 برابر است.

200 میلیاردتومان نیاز دانشگاهها برای مقاوم سازی

متکان در ادامه با توجه به بودجه‌ای که قرار است برای مقاوم سازی دانشگاه‌ها در نظر گرفته شود، گفت: بسیاری از دانشگاه‌ها بالای 40 تا 50 سال قدمت دارند که ما باید برای مقاوم سازی و استفاده بهینه از این ساختمان‌ها به بودجه‌ای نزدیک به 200 میلیارد تومان نیاز داریم.

وی تاکید کرد: اگر دولت این بودجه را برای مقاوم سازی اختصاص ندهد هزینه نگهداری ساختمان‌ها سال به سال افزایش خواهد یافت و بعد از گذشت مدتی دیگر قابل استفاده نیستند.

10 میلیارد تومان اعتبار برای طرح توسعه دانشگاهها

به گفته معاون مالی اداری وزارت علوم برای طرح توسعه دانشگاه‌ها 10 میلیارد تومان در نظر گرفته شده که این رقم برای دانشگاه‌هایی است که سال گذشته ردیف گرفته‌اند.

وی همچنین با اشاره به بودجه تجهیز دانشگاه‌ها گفت: ‌بودجه تجهیز دانشگاه‌ها رقم قابل توجهی خواهد بود که دانشگاه‌ها به آن نیاز دارند و حتی می‌توانند مانع خروج دانشجویان از کشور شوند.

متکان همچنین با اشاره به افزایش حقوق فوق‌العاده کارکنان گفت: مبلغ 70 میلیارد تومان برای افزایش فوق‌العاده ویژه کارکنان دانشگاه‌ها در نظر گرفته شده که از این مبلغ تا کنون 30 میلیارد تومان اختصاص یافته است.

وی در پایان سخنان خود با مقایسه رقم بودجه‌ هزینه‌های دانشگاه‌ها از ابتدای آغاز به کار دولت نهم تا کنون گفت: این بودجه در سال 84 حدود 450 میلیارد تومان، در سال 88 حدود هزار و 450 میلیارد تومان، در سال 89 حدود هزار و 790 میلیارد تومان و در سال جاری به 2 هزار و 500 میلیارد تومان رسید. رقم این بودجه در زمان فعالیت وزیر کنونی علوم هزار و 50 میلیارد تومان افزایش داشته است.