راهیابی به مرحله تدبر در قرآن پیشرفت دینی افراد در جامعه را نشان می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام منصور فرجی صبح چهارشنبه در جشنواره قرآنی مدهامتان افزود: بسیار خرسندیم که کشور ما با نام قرآن و اهل بیت (ع) و در سایه قرآن، امام راحل و شهدای انقلاب توانسته ایم فضای استان را با فضای قرآنی عجین کنیم.

حجت الاسلام فرجی با اشاره به اینکه قران کریم برای هر ناهنجاری در جامعه راهکار ارائه کرده است، گفت: با مطالعه و تفسیر آموزه های قرآنی می توانیم جامعه را به دور از هر گونه فساد و فحشا اداره کنیم.

امام جمعه موقت زنجان با تاکید بر ترویج و نشر آموزه های قرآنی در سطح کشور گفت: باید خطبه های نماز جمعه و در و دیوار شهر مزین به آیات قرآنی باشد.

حجت الاسلام فرجی با اشاره به اینکه برای مقابله با هر گونه فتنه و توطئه باید به آیات قرآنی پناه ببریم، گفت: امام علی(ع) می فرماید: در فتنه ها به قرآن پناهببرید.

نماینده ولی فقیه در دانشگاه زنجان با اشاره به اینکه باید زندگی خود را بر پایه قرآن و آموزه های قرآنی بنا کنیم، گفت: با تمسک به قرآن و بهره گیری از آیات الهی می توانیم خود را در مقابل هر گونه فتنه و آشوبی بیمه کنیم.

حجت الاسلام فرجی با اشاره به اینکه شفاهت اهل بیت(ع) در صورتی به ما خواهد رسید که اهل قرآن و تدبر در آن باشیم، افزود: انسان هایی می توانند زیبایی کتاب آسمانی را درک کنند که مرحله ایمان و تقوا را پشت سرگذاشته باشند

وی با تاکید بر اهمیت تفسیر قرآن کریم افزود: تفاسیر مختلفی در جامعه به رشته تفسیر در آمده است وهمین مساله بیانگر این است که هر کس به اندازه فهم و درک خود از قرآن درس می گیرد .

نماینده ولی فقیه در دانشگاه زنجان خطاب به مسئولان فرهنگی خواستار اجرای برنامه هایی شد که قرآن را وارد زندگی مردم کنند و افزود: در سطح مدارس نیز قرآن کریم باید برای مقاطع مختلف دانش آموزان به شکل های مختلف در سطح سنی

افراد تدریس شود.

حجت الاسلام فرجی با بیان اینکه قرآن برای تمام اقشار مختلف برنامه دارد، گفت: دانشمندان ومحققان می توانند با درک این آیه ها که در بحث علوم مختلف آمده است زیبایی قرآن را بیشتر درک کند.