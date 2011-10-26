حضور مسئولان در خوابگاهها/ زمان اتمام برون سپاری غذای دانشجویی

به گزارش خبرنگار مهر، محمود ملاباشی امروز چهارشنبه در همایش معاونان مالی و اداری دانشگاهها که هم اکنون در دانشگاه فردوسی مشهد در حال برگزاری است با اشاره به تشکیل سازمان امور دانشجویان در وزارت علوم تحقیقات و فناوری گفت: سه معاونت مالی، اداری و مدیریت منابع امور دانشجویان خارج و امور دانشجویان داخل وارد سازمان امور دانشجویان شده اند.

وی افزود: دستگاههایی که در این سازمان با ما همکاری دارند صندوق رفاه دانشجویان، پژوهشگاه تربیت و فدراسیون ورزشی دانشجویان کشور هستند.

ملاباشی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به قیمت غذا در دانشگاهها گفت: اکنون دانشجویان تنها حدود 12 تا 15 درصد از قیمت واقعی غذا را در دانشگاهها پرداخت می کنند و برون سپاری غذا باید تا پایان برنامه پنجم انجام شود.

وی درباره آخرین وضعیت وضعیت برون سپاری خوابگاهها نیز گفت: در حوزه برون سپاری خوابگاهها نیز اقدامات مختلفی انجام شده و آیین نامه برون سپاری خوابگاهها به زودی به دانشگاهها ابلاغ می شود.

رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم در پایان سخنان خود خطاب به معاونان اداری، مالی و دانشجویی دانشگاهها گفت: از شما معاونان می خواهم تا ماهی یک بار در خوابگاهها و رستوانهای دانشگاهها حضور یافته و از نزدیک با مشکلات دانشجویان آشنا شوید.