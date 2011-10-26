ثبت "شرکت بورس انرژی" در اداره ثبت شرکتها/ اخذ آخرین مجوزها

علی صالح‌آبادی امروز در حاشیه بازدید از غرفه خبرگزاری مهر در هجدهمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها در گفتگو با مهر گفت: فرآیند تعیین نام بورس انرژی روز گذشته در اداره ثبت شرکتها به اتمام رسید و نام نهایی "شرکت بورس انرژی(سهامی عام)" برگزیده شد.

مدیرعامل سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: درخواست ما این بود که این مجموعه تحت نام "بورس انرژی ایران" مجوز بگیرد؛ اما مصوبه‌ای وجود دارد که بر اساس آن نباید از عناوین کشور و ایران در نام استفاده کرد؛ لذا مذاکراتی نیز صورت گرفت؛ اما به دلیل مشکلاتی که وجود داشت، این شرکت در نهایت تحت عنوان مذکور اخذ نام شده است.

وی تصریح کرد: بعد از طی این فرآیند، باید نام این موسسه در سامانه ثبت وارد شود که امیدواریم امروز بتوانیم مجوز اداره ثبت را نیز اخذ کنیم.

به گفته صالح‌آبادی، اگر امروز بتوان این مجوز را اخذ کرد، به مدت ده روز باید آگهی پذیره‌نویسی این شرکت طبق قانون بر روی سایتها قرار گیرد و بعد از اتمام این مدت، پذیره‌نویسی آغاز خواهد شد و در آن، حدود 20 درصد سهام عرضه می‌شود.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهارداشت: در این رابطه با وزارت نیرو مشکل خاصی وجود ندارد و در واقع به دلیل اینکه این وزارتخانه هم‌اکنون به صورت بازارغیررسمی، بازار برق را مشغول به فعالیت دارد، مشکلات مقرراتی و قانونی وجود ندارد.

صالح‌آبادی گفت: کار بورس انرژی با برق آغاز خواهد شد که البته این نکته نیز قابل ذکر است که کالاهایی که در بورس کالای ایران پذیرش شده‌اند، همچنان قابل معامله خواهند بود.