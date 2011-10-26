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۴ آبان ۱۳۹۰، ۱۳:۱۷

شکرالله زاده:

رشته مولوی شناسی در دانشگاه شمس تبریزی ایجاد می شود

رشته مولوی شناسی در دانشگاه شمس تبریزی ایجاد می شود

خوی- خبرگزاری مهر: قائم مقام دانشگاه غیرانتفاعی شمس تبریزی خوی از ایجاد رشته های مولوی شناسی و فلسفه و عرفان در این دانشگاه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر،‌ مصیب شکرالله‌زاده صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: پس از برگزاری همایش مولانا در آیینه شمس در خوی، با درخواست شورای اسلامی شهر و اعلام همکاری مسئولان شهرستان، به زودی سه رشته مولوی شناسی، فلسفه و عرفان و گرافیک در این دانشگاه ایجاد می شود.

وی با به اشاره اینکه شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کشور 11 مرداد ماه امسال با ایجاد موسسه آموزش عالی غیردولتی غیر انتفاعی در خوی موافقت کرد، اظهار داشت: خوی به نام شهر شمس تبریزی و شهر ادب و عرفان معروف بوده و مبنای این شهر از لحاظ فرهنگی ، شمس تبریزی است.

قائم مقام دانشگاه غیرانتفاعی شمس تبریزی خوی با اشاره به اینکه شمس تبریزی به عنوان عارف بزرگ مشرق زمین انتخاب شده،‌ بیان داشت:‌ این موسسه در مقطع کارشناسی ناپیوسته در سه رشته حسابداری، مدیریت بیمه و مدیریت امور فرهنگی و هنری با ظرفیت پذیریش 300 دانشجو و با تائید وزارت علوم تحقیقات و فناوری تاسیس شده است.

کد مطلب 1443990

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