سرانه ورزشی در ایلام به 86 صدم مترمربع می رسد

فرزاد فتاحی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: هم اکنون سرانه ورزشی در استان ایلام 62 صدم متر مربع است که با اجرای پروژه در دست ساخت به 86 متر مربع می رسد.

وی بیان داشت: در شش ماهه نخست سال جاری شش پروژه شامل سالن چند منظوره ایوان، سالن وزنه برداری ملکشاهی، سالن چند منظور مهران، سالن ورستایی اسلامیه؛ سالن ورزشی زنجیره علیا و سالن روستایی شهر انقلاب به بهره برداری رسیده است.

فتاحی عنوان کرد: تا پایان سال جاری 10 پروژه ورزشی شامل چند سالن ورزشی روستایی و سالنهای چند منظور در نقاط مختلف استان ایلام به بهره برداری می رسد.

این مسئول افزود: در سال جاری بیش از 332 مدال مختلف طلا، نقره و برنز توسط ورزشکاران استان ایلام در مسابقات کشوری کسب شده است.

وی افزود: 15 عنوان تیمی نیز توسط ورزشکاران استان ایلام در مسابقات کشوری به دشت آمده است.

فتاحی بیان داشت: ورزشکاران استان ایلام طی سال جاری در مسابقات آسیایی 10 مدال، مسابقات جهانی دو مدال و در مسابقات بین المللی 11 مدال کسب کرده اند که در تاریخ ورزش استان بی سابقه بوده است.

وی یادآور شد: در مجموع روند رو به رشد در موفقیتها و ایجاد فضاهای ورزشی در استان مطلوب بوده است.