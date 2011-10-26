تجاوز و تخریب سطح جنگلها را کاهش داده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد محمدی زاده صبح چهارشنبه در همایش بین المللی آتش سوزی در عرصه های طبیعی افزود: از دلایل عمده تحریب جنگل ها و مراتع، آتش سوزی بوده است که هر ساله شاهد آن هستیم.

وی اظهار داشت: همواره انسان به منابع طبیعی وابسته است ولی زخمهای عمیقی بر پیکر جنگلها وارد شده است.

وی عنوان کرد: باید در زمینه آگاه سازی عموم جامعه اهتمام شود و آگاهی سازی و آموزش از مولفه های مهم است.

محمدی زاده بیان داشت: مطالعه آتش سوزی طیف وسیعی از علوم را در بر می گیرد و از موثر ترین عوامل برای مهیا کردن آتش سوزی عوامل محیطی و اقلیمی است.

وی افزود: این عوامل موجب می شود تا هر ساله شاهد از بین رفتن سطح مختلفی از جنگل ها در کشور باشیم و استفاده از روشهای نوین در اکوسیستمها و ذخیرگاهها به خوبی احساس می شود.

معاون رئیس جمهوری بیان داشت: آتش سوزی در گونه های سوزنی برگ بیشتر از گونه های پهن برگ است و خسارتهای زیادی در طبیعت به جا می گذارد.

وی عنوان کرد: برهم زدن سیکل زیستی رستنی ها، تاثیر منفی و کیفیت تراکم درختان، از بین رفتن وحوش و حیوانات اهلی و انسان از جمله پیامدهاست.

محمدی زاده یادآورشد: اقداماتی که از سوی سازمان در دستور کار قرار داد، شامل برنامه ریزی، تامین منابع و طرح جامع مدیریت و اطفای حریق است.

رئیس سازمان حفات محیط زیست کشور گفت: طرح جامع مدیریت و اطفای حریق تهیه شد و امیدواریم مصوب شود و در یک پروسه پنج ساله عملیات پیش آگاهی و پیشگیری، اطفا و احیاء مورد توجه ویژه قرار خواهد گرفت.

وی تجهیز و تامین امکانات را از دیگر اقدامات برشمرد و گفت: بخش مهمی از تحهیزات امسال خریداری شد و در اختیار سازمان محیط زیست و دستگاههای ذیربط قرار گرفته است.