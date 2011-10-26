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۴ آبان ۱۳۹۰، ۱۲:۵۶

محمدی زاده:

تجاوز و تخریب سطح جنگلها را کاهش داده است

تجاوز و تخریب سطح جنگلها را کاهش داده است

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور گفت: سطح جنگلهای کشور از 18 میلیون هکتار به دلیل تخریب و تجاوز در دوره های گذشته به 14.2 میلیون هکتار کاهش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد محمدی زاده صبح چهارشنبه در همایش بین المللی آتش سوزی در عرصه های طبیعی افزود: از دلایل عمده تحریب جنگل ها و مراتع، آتش سوزی بوده است که هر ساله شاهد آن هستیم.

وی اظهار داشت: همواره انسان به منابع طبیعی وابسته است ولی زخمهای عمیقی بر پیکر جنگلها وارد شده است.

وی عنوان کرد: باید در زمینه آگاه سازی عموم جامعه اهتمام شود و آگاهی سازی و آموزش از مولفه های مهم است.

محمدی زاده بیان داشت: مطالعه آتش سوزی طیف وسیعی از علوم را در بر می گیرد و از موثر ترین عوامل برای مهیا کردن آتش سوزی عوامل محیطی و اقلیمی است.

وی افزود: این عوامل موجب می شود تا هر ساله شاهد از بین رفتن سطح مختلفی از جنگل ها در کشور باشیم و استفاده از روشهای نوین در اکوسیستمها و ذخیرگاهها به خوبی احساس می شود.

معاون رئیس جمهوری بیان داشت: آتش سوزی در گونه های سوزنی برگ بیشتر از گونه های پهن برگ است و خسارتهای زیادی در طبیعت به جا می گذارد.

وی عنوان کرد: برهم زدن سیکل زیستی رستنی ها، تاثیر منفی و کیفیت تراکم درختان، از بین رفتن وحوش و حیوانات اهلی و انسان از جمله پیامدهاست.

محمدی زاده یادآورشد: اقداماتی که از سوی سازمان در دستور کار قرار داد، شامل برنامه ریزی، تامین منابع و طرح جامع مدیریت و اطفای حریق است.

رئیس سازمان حفات محیط زیست کشور گفت: طرح جامع مدیریت و اطفای حریق تهیه شد و امیدواریم مصوب شود و در یک پروسه پنج ساله عملیات پیش آگاهی و پیشگیری، اطفا و احیاء مورد توجه ویژه قرار خواهد گرفت.

وی تجهیز و تامین امکانات را از دیگر اقدامات برشمرد و گفت: بخش مهمی از تحهیزات امسال خریداری شد و در اختیار سازمان محیط زیست و دستگاههای ذیربط قرار گرفته است.

کد مطلب 1443994

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