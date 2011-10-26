80 درصد کودکان البرز بینایی سنجی می شوند

سید قباد وزیری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: 116 هزار کودک در استان البرز امسال تحت پوشش طرح غربالگری بینایی سنجی قرار خواهند گرفت و برنامه اداره بهزیستی البرز این است که حداقل 80 درصد کودکان تحت پوشش این طرح قرار گیرند.

وزیری با بیان اینکه امسال در کلاس‌های آموزش معاینه کودکان 300 مربی و معلم پیش دبستانی و بهورزان و خانه‌های بهداشت شرکت کردند، گفت: تعداد کودکان تحت پوشش دراستان البرز در سال گذشته 53 هزار و 621 نفر بود که به تفکیک در شهرستان ساوجبلاغ پنج هزار و 72 نفر و در شهرستان نظر آباد 2 هزار و 875 نفر بوده است.

وی ادامه داد: در شهرستان کرج 45 هزار و 664 کودک و هفت هزار و 518 نفر کودک مشکوک تحت معاینه غربالگری بینایی سنجی قرار گرفتند.



این مسئول یادآور شد:281 مرکز غربالگری بینایی سنجی در 30 استان وجود دارد که می‌توانند 50 درصد کودکان را زیر پوشش قرار دهند.



به گفته مدیرکل بهزیستی استان البرز طرح غربالگری تنبلی چشم هر ساله در کل کشور از اول آبان ماه آغاز می‌شود، ولی در استان البرز در طول سال نیز همیاران بهزیستی برای شناسایی این بیماری با مراجعه‌ کنندگان همکاری می‌کنند.

