قرائت گزارش پرونده اختلاس بار دیگر به تعویق افتاد

محمد دهقان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به دلیل طولانی شدن بررسی طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی امروز گزارش کمیسیون اصل نود از پرونده اختلاس در صحن علنی مجلس قرائت نمی شود.

نماینده مردم چناران و طرقبه در مجلس شورای اسلامی افزود: قرائت گزارش کمیسیون اصل نود از پرونده اختلاس به یکشنبه هفته آینده موکول شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم نکونام رئیس کمیسیون اصل نود یکشنبه هفته جاری از قرائت گزارش کمیسیون اصل نود از پرونده اختلاس در سه شنبه هفته جاری خبر داده بود که این کار انجام نشد.

حسین سبحانی نیا نیز روز گذشته در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با بیان اینکه گزارش کمیسیون اصل 90 درباره اختلاس 3000 میلیارد تومانی به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شده است، گفت: قرائت این گزارش در دستور کار فردای مجلس است.

بنا براین گزارش، پس از کشف تخلف 3000 میلیاردی شبکه بانکی کشور مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان بازرسی کل کشور جلسه غیر علنی تشکیل داد.

پس از پایان این جلسه رئیس مجلس شورای اسلامی کمیسیون اصل نود را مسئول بررسی این پرونده کرد.

هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه هفته جاری طرح استیضاح وزیر اقتصاد را اعلام وصول کرد و طبق برنامه جلسه استیضاح حد اکثر تا 10 روز پس از اعلام وصول طرح آن باید برگزار شود، محتوای گزارش کمیسیون اصل نود نقش تعیین کننده ای در رای نمایندگان به استیضاح وزیر اقتصاد دارد.

پیش از این نمایندگان مجلس خواستار استعفای وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی شده بودند.