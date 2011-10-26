به گزارش خبرنگار مهر، در این بخش، تصویری از مجله «نشر دانش» قدیمی‌ترین مجله حوزه کتابشناسی و نقد کتاب به نمایش در آمده است. در شناسنامه این مجله چنین آمده است: قیمت اشتراک سالانه در طهران 12 قران، سایر ولایات 15 قران و بلاد خارجه 7 فرانک. محل طبع خیابان علاءالدوله نمره 24، صاحب امتیاز و مدیر: خانم دکتر کحال.

در این بخش همچنین اولین نشریه اصفهان با عنوان «فرهنگ» که در سال 1926 میلادی چاپ شده، به نمایش در آمده است.

«کارگران» اولین نشریه حوزه کارگران (سال1328 هجری قمری) «تیاتر» اولین مجلس تئاتر ایران ( سال 1326 هجری قمری) «کتابخانه ملی تبریز» اولین نشریه بی‌مجوز چاپ تبریز (1343 هجری شمسی)، «تربیت» اولین مجله حوزه اخلاق (1314 هجری شمسی) و «رسالةالقرآن» اولین مجله قرآنی (سال 1272 هجری قمری) از دیگر نشریاتی هستند که در غرفه سرای روزنامه‌نگاران ایران به معرض دید عموم گذاشته شده‌اند.

در این بخش همچنین قسمتی با عنوان «دیرینه‌ها» برپا شده که شامل نشریاتی است که دارای قدمت و سابقه طولانی در انتشار هستند. در این بخش می‌توان تصاویری از مجله «جوانان امروز» قدیمی‌ترین مجله جوانان ایران را مشاهده کرد که انتشار آن از سال 1337 تاکنون ادامه داشته است.

مجله «صنعت حمل و نقل» هم که قدیمی‌ترین مجله این حوزه است و اولین شماره‌اش با قیمت 10 تومان در بهمن ماه 1360 منتشر شده، در این غرفه به نمایش درآمده است.

در بخش «دیرینه‌ها» همچنین تصویر نخستین شماره مجله «کیهان بچه‌ها» قدیمی‌ترین مجله کودک و نوجوان ایران که نخستین شماره آن با بهای 10 ریال در سال 1335 منتشر شده، خاطرات زیادی را برای نویسندگان و روزنامه‌نگاران این حوزه زنده می‌کند.

از دیگر مجلات قدیمی این بخش می‌توان به «کیهان ورزشی» اشاره کرد که قدیمی‌ترین مجله ورزشی ایران است و نخستین شماره آن با بهای 30 ریال در سال 1334 منتشر شده است.

در این غرفه همچنین تصویری از روزنامه «خراسان» به معرض دید عموم گذاشته شده است. این روزنامه قدیمی‌ترین روزنامه شهرستانی ایران است و نخستین شماره خود را در سال 1328 با بهای یک ریال به روی دکه برده است.

در این بخش همچنین تصویری از روزنامه «خبر جنوب» قدیمی‌ترین روزنامه منطقه‌ای پس از انقلاب به نمایش گذاشته شده که نخستین شماره آن در سال 1358 با بهای 10 ریال به مخاطبان عرضه شد.

نمایش نخستین شماره از مجله «ماشین» که با بهای 70 ریال در سال 1358 منتشر شده، یاد روزنامه‌نگاران با سابقه و متخصص حوزه‌های فنی و صنعت حمل و نقل و خودرو را در ذهن زنده می‌کند.

در غرفه سرای روزنامه نگاران ایران همچنین بخشی با عنوان «نوزادگان» برپا شده که مختص نشریات و مجلاتی است که در یک سال گذشته پا به عرصه مطبوعات گذاشته‌اند.

در این بخش نسخه‌هایی از مجلاتی مانند فن بازار، ایران نوین، ندای سپید، مجله نوزادان ایران، دست‌انداز، سفره و صابرین به نمایش گذاشته شده است.

علاقه‌مندان به دیدن این نشریات می‌توانند همه روزه از ساعت 9 تا 20 تا 10 آبان از نمایشگاه مطبوعات که در مصلای بزرگ امام خمینی (ره) برپاست، بازدید کنند.