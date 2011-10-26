هسته مشاوره تربیتی در آموزش و پرورش شهرری تشکیل شد

کارشناس مشاوره تربیتی آموزش و پرورش ناحیه دو ری با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در ادامه برنامه های هفته بهداشت روان که شامل برگزاری همایش مشاوران منطقه با محوریت مدیریت زمان و راه اندازی مرکز مشاوره رازی در شهرری بود، هسته مشاوره نیز در منطقه تشکیل شد.

جواد عارف نیا افزود: تهیه و ارسال بخش نامه های مشاوره، انجام امور پژوهشی پیرامون برنامه های مشاوره ای، تهیه فصل نامه، تولید محتوای مشاوره ای و تهیه راهکارهای مشاوره تربیتی و تحصیلی دانش آموزان از اهم فعالیتهای هسته مشاوره است.

وی بیان کرد: با راه اندازی هسته مشاوره در اداره آموزش و پرورش، قطبهای مشاوره ای در مدارس نیز تشکیل می شود و اعضای این هسته ضمن بازدید و سرکشی از فعالیتهای مشاوران مدارس، برنامه ریزی مناسب به منظور برگزاری کارگاههای آموزشی در موضوعات مختلف و در راستای تقویت عملکرد مشاوران را نیز انجام خواهند داد.

این مسئول با تأکید بر گسترش فعالیتهای هسته مشاوره در مناطق افزود: این امر یکی از ضرورتهای هر منطقه به شمار می رود.