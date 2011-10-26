تعویض ۸۰ هزار سیم کارت قدیمی مشترکان قمی

محمدرضا زهره وند در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در حال حاضر ۲۳۰ هزار سیم کارت تلفن همراه دائمی و ۵۲۰ هزار سیم کارت تلفن همراه اعتباری در استان قم فعال است افزود: از تعداد ۳۲۰ هزار سیم کارت تلفن همراه دائمی تعداد ۸۰ هزار سیم کارت قدیمی وجود دارد که دارای مشکلاتی میباشد.
وی افزود: با توجه به ارتقا سیستمهای مخابرات استان این سیم کارتهای فعلی با مشکلاتی مواجه خواهند شد که از مشترکان درخواست میشود برای تعویض آنها اقدام کنند.
وی با بیان اینکه سیم کارتهای فعلی دارای محدودیتهای حافظهای میباشند افزود: سیم کارتهای جدید از ظرفیت حافظهای بیشتری برخوردارند و میتوانند اطلاعات بیشتری را در خود جای دهند.
مدیر عامل شرکت مخابرات استان قم عنوان کرد: سیم کارتهای قدیمی مصرف بالایی داشته اما سیم کارتهای جدید مصرف انرژی کمتری دارند.
وی با بیان اینکه در سیستم جدید مخابرات سیم کارتهای قدیمی کارکردی نخواهند داشت و قطع ارتباط آنها قطعی است اظهار داشت: برای آن دسته از مشترکانی که پیام کوتاه ارسال شده است تا سیم کارتهای خود را تعویض کنند درخواست میشود با مراجعه به دفاتر خدمات ارتباطی نسبت به تعویض این سیم کارتها اقدام کنند.
تعویض سیم کارتهای قدیمی بدون پرداخت وجه
وی بیان کرد: تعویض سیم کارتهای قدیمی در شش ماهه دوم سال جاری بدون هیچ گونه پرداخت وجهی در کلیه دفاتر خدمات ارتباطی استان امکان پذیر است.
مدیر عامل شرکت مخابرات استان قم در ادامه به برنامههای شرکت مخابرات در راستای توسعه اینترنت پر سرعت در استان قم اشاره کرد و افزود: ۱۲ هزار و ۵۰۰ پرت جدید اینترنت پر سرعت با هزینهای بالغ بر ۶۰۰ میلیون تومان به شبکه مخابراتی قم اضافه شده است.
زهره وند عنوان کرد: در حال حاضر اماکن واگذاری اینترنت پرسرعت به کلیه نقاط استان از جمله شهرکهای صنعتی، شهرها و بخشهای استان فراهم است و مشترکان میتوانند با مراجعه به مراکز مخابراتی و دفاتر خدمات ارتباطی از این امکان برخوردار شوند.
وی عنوان کرد: در نمایشگاه سالنمای دولت ویژه عملکرد دستگاههای اجرایی استان تخفیف ۲۰ درصدی برای آن دسته از شهروندانی که میخواهند از اینترنت پر سرعت استفاده کنند ارائه میشود.
ارائه خدمات فرهنگی و سرگرمی در سرویس ۸ ستاره
مدیر عامل شرکت مخابرات استان قم در بخش دیگری از سخنان خود به ارائه سرویس جدید مخابرات با عنوان هشت ستاره اشاره کرد و افزود: مشترکان تلفن ثابت میتوانند با گرفتن شماره ۸ و فشار کلید ستاره از سرویسهای فرهنگی و سرگرمی استفاده کنند.
زهره وند ادامه داد: سرویس ۸۸۸۸ نیز از دیگر سرویسهای ارائه کننده خدمات سرگرمی و فرهنگی است که مشترکان تلفن ثابت میتوانند از این طریق قرآن، نهج البلاغه و سایر خدمات فرهنگی استفاده کنند.
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