تقدیر سفیر جمهوری ترکیه در ایران از استاندار آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر،‌ اومیت یاردیم، سفیر جمهوری ترکیه در ایران در این نامه از وحید جلال زاده به جهت حمایت و یاری رساندن به زلزله زدگان استان وان ترکیه قدردانی کرد.

متن نامه بدین شرح است:

جناب آقای وحید جلال زاده

استاندار محترم آذربایجان غربی

حضور کشور دوست ایران در میان نخستین کشورهای یاری رسان پس از وقوع زلزله در تاریخ 1 آبان ماه 1390 در شهر وان و مناطق پیرامون آن در جمهوری ترکیه عمیقا ما را تحت تاثیر قرار داده و موجب خرسندی گردیده است.

مراتب قدردانی خود را از حمایتهای جنابعالی در این روزهای سخت تقدیم می دارم.