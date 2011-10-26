به گزارش خبرگزاری مهر، کارگردان این نمایش گفت: بعد از حضور موفق عروسکهای غول پیکر چهار و نیم متری در بخش جنبی جشنواره تئاتر مریوان، نمایش "بازی عروسکهای غول پیکر مهرداد و مهربان" در آیین آغاز به کار جشنواره تئاتر کودک و نوجوان همدان اجرا میشود.
علیرضا دهقانی اظهار داشت: نمایش "بازی عروسکهای غول پیکر" نوشته زهرا جعفری با دو عروسک مهرداد و مهربان در جشنواره تئاتر کودک و نوجوان حاضر می شود.
وی گفت: این اجرا با موسیقی دهل و سرنای محلی در همدان همراه خواهد بود.
دهقانی به معرفی داستان نمایش پرداخت و اظهار داشت: مضمون این قصه به جامعه امروز اشاره دارد.
وی افزود: در آغاز نمایش زن و مرد پشت به هم هستند و یکدیگر را نمیبینند و با جلو رفتن نمایش، داستان طوری پیش میرود که دوستی، صلح، صفا و آرامش را به خود و دیگران هدیه میکنند.
زهرا جعفری طراحی و ساخت عروسک این اثر را در کنار نویسندگی و کارگردانی آن برعهده دارد و مریم کاسبان و ملیحه کاسبان دستیار و طراح عروسکها و احمد صمیمی، امین وحیدیپور و مهدی ضیائیانپور عروسکگردانان این کار هستند.
نمایش ”بازی عروسکهای غول پیکر” نوشته زهرا جعفری و کارگردانی مشترک زهرا جعفری و علیرضا دهقانی است.
هجدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان 15 تا 20 آبان ماه در همدان برگزار می شود.
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