همسر ناصر تقوایی آزاد شد / روش جالب استاندار برای تامین خودرو

به گزارش سرویس ویژه مهر روزنامه های کشور در صفحات خود به برخی اخبار، مصاحبه ها و مطالب ویژه ای اشاره کرده اند که مرور آنها می‌تواند برای مخاطبان جذابیت داشته باشد:

روش جالب استاندار برای تامین خودروهای سرشماری

روزنامه خراسان در شنیده های خود نوشت : گفته می شود یکی از استانداران کشور هنگامی که همکاری نکردن دستگاه های اجرایی برای تامین خودروهای دولتی طرح سرشماری را مشاهده کرد با ارسال دستوری فوری به نیروی انتظامی، از آنها خواست تا هر خودروی اداری را که در سطح شهرها و محورهای مواصلاتی استان در حال حرکت است متوقف و به پارکینگ منتقل کنند که درعرض یک ساعت، 30 خودرو برای طرح سرشماری تامین شد.

وفا‌مهر آزاد شد

روزنامه شرق نوشت : مرضیه وفامهر، بازیگر فیلم «تهران من حراج» پس از حدود سه ماه بازداشت در زندان ورامین آزاد شد. در تماس با منزل این بازیگر گفته شد که وی بدون سپردن وثیقه آزاد شده است. این فیلم پس از قاچاق غیرقانونی آن باعث بروز مشکلاتی برای عوامل آن شد. این فیلم سه سال پیش در تهران به عنوان پروژه دانشجویی ساخته شد.

صالحی برای تسلیت حضوری به ریاض رفت!

روزنامه وطن امروز با انتقاد از سفر وزیر امور خارجه به عربستان نوشت : وزیر امور خارجه روز گذشته تهران را به مقصد ریاض، برای شرکت در مراسم دفن ولیعهد ملک عبدالله ترک کرد تا نشان دهد سیاست خارجی دولت برای نزدیک شدن به پادشاهی عربستان، فراتر از تسلیت‌های صمیمانه و همدردی‌های بی‌سابقه با آل‌سعود است.در حالی که شیعیان بحرین و عربستان زیر تیغ آل‌سعود هستند و عربستان در پروژه‌ هالیوودی ترور سفیرش در واشنگتن، با آمریکا علیه ایران متحد شده، هاشمی‌رفسنجانی هم در پیامی پادشاه عربستان را «خادم‌الحرمین الشریفین» نامید و مرگ سلطان بن‌عبدالعزیز، ولیعهد عربستان را تسلیت گفت.

نامه هشدارآمیز چین و روسیه به آمانو درباره گزارش آینده آژانس علیه ایران

روزنامه خراسان نوشت : در آستانه انتشار گزارش آمانو، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته ای ایران، رسانه های غربی از تمرکز این گزارش بر ادعای ابعاد نظامی احتمالی در فعالیت های هسته ای کشورمان خبر دادند. بر همین مبنا، خبرگزاری آسوشیتدپرس، از نامه هشدارآمیز روسیه و چین به آمانو خبر داد که در آن از مدیر کل آژانس خواسته اند یا این گزارش را منتشر نکند و یا انتشار آن را به تعویق اندازد.

هر برگ سهام عدالت ؛ 5/2 میلیون تومان

روزنامه قدس به نقل از یک مقام مسئول در شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت آورده : هر برگ سهامی که در دست مردم وجود دارد 5/2 میلیون تومان ارزش ریالی دارد . این مقام مسئول در ادامه خاطرنشان کرد : هنوز هم بسیاری به دنبال این هستند که این برگه ها را به یک پنجم قیمت واقعی از مردم بخرند .

دو گزارش از اختلاس در مجلس ؛محرمانه و عمومی

روزنامه اعتماد نوشت: گزارش مجلس درباره ماجرای اختلاس در دو نسخه تهیه شده و قرار است نسخه‌یی که در آن به اسم برخی افراد مهم و کلیدی در پرونده اختلاس و همچنین جریان‌های خاص موثر در اختلاس اشاره شده به صورت محرمانه تنها در اختیار برخی مقامات ارشد کشور قرار بگیرد. اما نسخه تعدیل شده در 18 صفحه آماده شده و در جلسه‌یی علنی برای اطلاع افکار عمومی قرائت خواهد شد؛ گزارشی که برخی اعضای تدوین‌کننده آن مانند فاضل موسوی می‌گویند حرف جدیدی درباره پرونده اختلاس ندارد؛ امری که البته اعتراض برخی اعضای تدوین‌کننده این گزارش را به همراه داشته است.