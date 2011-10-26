حمله پلیس آمریکا به تظاهرات مردمی در کالیفرنیا/ دهها نفر بازداشت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، "سانفرانسیسکو کرونیکل" بزرگترین روزنامه شمال کالیفرنیا در گزارشی نوشت : تظاهرات معترضان در اوکلند هشتمین شهر کالیفرنیا و چهل و چهارمین شهر بزرگ آمریکا در حمایت از جنبش تصرف وال استریت به خشونت کشیده شد و در جریان آن 85 نفر بازداشت شدند.

این تظاهرات ساعت 5 بامداد آغاز شد و صدها پلیس که به حالت آماده باش در آمده بودند به منظور سرکوب معترضان به اقدامات خشونت بار متوسل شده و دهها نفر را بازداشت کردند.

پلیس همچنین چادرهای اعضای جنبش "تسخیر اوکلند" را خارج از میدان عمومی "سیتی هال" جمع آوری کرد و دست کم شش نفر را که در چادری کوچک در پارک محلی مستقر شده بودند، بازداشت کرد.

معترضان همچنین به سوی نیروهای پلیس بطری آب و قوطی پرتاب کردند و پلیس از تلاش برای جمع آوری چادرها به منظور بازگشتن آرامش به شهر و کاهش نگرانی ها در این باره خبر داد.

جنبش تصرف وال استریت هنگامی آغاز شد که گروهی از مردم در اعتراض به نفوذ گسترده شرکتهای بزرگ در سازوکار سیاست‎گذاری آمریکا، از 17 سپتامبر در منطقه تجاری نیویورک تظاهرات گسترده‏ای را آغاز کردند.



این جنبش اکنون به دیگر شهرهای بزرگ آمریکا و همچنین کشورهای دیگر از جمله استرالیا، انگلیس، آلمان، ایتالیا، اسپانیا، ایرلند و پرتغال گسترش پیدا کرده است.