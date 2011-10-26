حمله پلیس آمریکا به تظاهرات مردمی در کالیفرنیا/ دهها نفر بازداشت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، "سانفرانسیسکو کرونیکل" بزرگترین روزنامه شمال کالیفرنیا در گزارشی نوشت : تظاهرات معترضان در اوکلند هشتمین شهر کالیفرنیا و چهل و چهارمین شهر بزرگ آمریکا در حمایت از جنبش تصرف وال استریت به خشونت کشیده شد و در جریان آن 85 نفر بازداشت شدند.
این تظاهرات ساعت 5 بامداد آغاز شد و صدها پلیس که به حالت آماده باش در آمده بودند به منظور سرکوب معترضان به اقدامات خشونت بار متوسل شده و دهها نفر را بازداشت کردند.
پلیس همچنین چادرهای اعضای جنبش "تسخیر اوکلند" را خارج از میدان عمومی "سیتی هال" جمع آوری کرد و دست کم شش نفر را که در چادری کوچک در پارک محلی مستقر شده بودند، بازداشت کرد.
معترضان همچنین به سوی نیروهای پلیس بطری آب و قوطی پرتاب کردند و پلیس از تلاش برای جمع آوری چادرها به منظور بازگشتن آرامش به شهر و کاهش نگرانی ها در این باره خبر داد.
جنبش تصرف وال استریت هنگامی آغاز شد که گروهی از مردم در اعتراض به نفوذ گسترده شرکتهای بزرگ در سازوکار سیاستگذاری آمریکا، از 17 سپتامبر در منطقه تجاری نیویورک تظاهرات گستردهای را آغاز کردند.
این جنبش اکنون به دیگر شهرهای بزرگ آمریکا و همچنین کشورهای دیگر از جمله استرالیا، انگلیس، آلمان، ایتالیا، اسپانیا، ایرلند و پرتغال گسترش پیدا کرده است.
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