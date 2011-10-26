به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه در ادامه بررسی آیین نامه داخلی مجلس با الحاق یک ماده به این قانون مقرر کردند نمایندگان مجلس می توانند برای برقراری ارتباط با مجالس کشورهای خارجی به تشکیل گروه های دوستی پارلمانی اقدام کنند.

بر اساس تبصره این ماده آیین نامه چگونگی تشکیل، کشورهای هدف، تعداد گروه ها و نحوه فعالیت و روابط با آن کشورهای توسط هیئت رئیسه مجلس تهیه می شود و به تصویب کمیسیون آیین نامه داخلی می رسد.

به گزارش مهر پیش از این نیز گروه های دوستی پارلمانی در مجالس، تشکیل می شد اما نمایندگان با این اقدام در قانون آیین نامه داخلی ماده ای برای آن تدوین کردند.