هجوم تماشاگران به زمین مسابقه اتفاق جالب اما خطرناکی بود

عباس چمنیان در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد اتفاقاتی که پس از پیروزی این تیم برابر تراکتورسازی تبریز رخ داد و تماشاگران این تیم وارد زمین شدند، ضمن بیان مطلب فوق گفت: ما هم نگران این اتفاق بودیم اما خوشبختانه کسی آسیب ندید. این اتفاق جالب اما خطرناکی بود که امیدوارم در بازی‌های آینده با در نظر گرفتن تدابیر خاص، دیگر چنین مشکلاتی پیش نیاید.

وی با بیان اینکه در این دیدار 3-4 هزار نفر بیش از ظرفیت ورزشگاه تماشاگران روی سکوها نشسته بودند، تاکید کرد: تماشاگرانی از روی شادی به زمین ریختند و حتی تعدادی از آنها با سرمربی و بازیکنان حریف گفتگو کردند و به آنها احترام ویژه‌ای گذاشتند ولی در مجموع باید تدابیری در نظر گرفته شود که شرایط تحت کنترل باشد.

حضور تماشاگران در زمین مسابقه پس از پایان دیدار شهرداری یاسوج و تراکتورسازی تبریز

سرمربی تیم فوتبال شهرداری یاسوج با اشاره به اینکه دو تیم جوانمردانه بازی کردند، افزود: نقاط ضعف و قوت تیم‌های لیگ برتری خصوصا تراکتورسازی برای ما کاملا مشهود بود. خوشبختانه بازیکنان هم به خوبی نکات فنی را در زمین پیاده کرده و در ضربات پنالتی هم خوش شانس بودیم تا در نهایت با شکست دادن تیم قدرتمند تراکتورسازی راهی مرحله بعد شویم.

چمنیان حذف مدعیان را ویژگی بارز جام حذفی دانست که همه منتظر خلق شگفتی در این جام هستند و اظهار داشت: بازیکنان شهرداری یاسوج امروز به این خودباوری رسیده که بتواند برابر تیم‌های بزرگ و مدعی نتیجه خوبی را کسب کند. ضمن اینکه مسابقات جام حذفی نشان می‌دهد که تفاوت زیادی بین تیم‌های لیگ برتری با تیم‌های دسته‌های پائین‌تر وجود ندارد و این بیانگر ظرفیت‌ بالای فوتبال ایران است.

وی با تاکید بر اینکه شهرداری یاسوج در دیدارهای بعدی هم با قدرت به میدان می‌رود و‌ می‌خواهد به شگفتی‌سازی‌اش در جام حذفی ادامه دهد، تصریح کرد: اگر بازیکنان بتواند در مسابقات آینده همانند دیدار با تراکتورسازی به میدان بروند، می‌توانیم در این جام و خصوصا مسابقات فرسایشی لیگ دسته اول، نتایج خوبی را کسب کنیم. ضمن اینکه فوتبال یاسوج پتانسیل لیگ برتری شدن را دارد.

سرمربی تیم شهرداری یاسوج با بیان اینکه بازیکنان این تیم تنها 5 درصد پیش قراردادشان را دریافت کرده‌اند و با مشکلات عدیده مالی و دست خالی توانستند تراکتورسازی را حذف کنند، در پایان گفت: قطعا اگر مسئولان استان از تیم حمایت کنند، همه شرایط برای حضور این تیم در لیگ برتر وجود دارد و بسیار امیدواریم در پایان مسابقات لیگ دسته اول به این موفقیت بزرگ دست یافته و مردم شهر یاسوج و استان کهکیلویه و بویراحمد را خوشحال کنیم.

تیم فوتبال شهرداری یاسوج در مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی عصر سه‌شنبه موفق شد در ضربات پنالتی برابر تیم تراکتورسازی تبریز پیروز شده و شاگردان قلعه‌نویی را از دور مسابقات حذف کند.