ترویج فرهنگ قرآنی در کارخانجات موجب افزایش انگیزه تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر علی ایمانی صبح چهارشنبه در مراسم افتتاحیه هشتمین دوره مسابقات قرآن کریم کارگران استان در حسینیه امامزاده حسین(ع) قزوین اظهارداشت: در کنار وظایف محوله در این اداره در زمینه امور فرهنگی نیز فعالیت های خوبی در استان صورت گرفته که این کارها امسال هم تداوم خواهد یافت.

وی افزود: توجه به امور فرهنگی در مجموعه های کارگری از اهمیت خاصی برخوردار است و تاکنون با برپایی یادواره شهدای کارگری، مسابقات قرآنی، جشنواره کارآفرینان برتر، انتخاب کارگران و کارفرمایان نمونه، خانواده های کارگری نمونه و مسابقات احکام و نماز برای تقویت روحیه معنوی و انگیزه کاری شاغلان بخش صنعت اقدام شده است.

ایمانی تصریح کرد: اگر فرهنگ قرآنی در جوامع کارگری شکل بگیرد و نهادینه شود با تقویت روحیه معنوی و ایمانی کارگران به افزایش انگیزه کار و تولید هم کمک می شود.

وی افزود: خوشبختانه مسابقات قرآنی کارگران هر سال با استقبال بیشتری از سوی خانواده های کارگران مواجه می شود و مسئولان را در تداوم برپایی این فعالیت های دینی ترغیب می کند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تقدیر از دست اندرکاران برگزاری و نیز شرکت کنندگان اظهار امیدواری کرد با انس بیشتر با کتاب آسمانی قرآن کریم روحیه دینی و مذهبی در جامعه تقویت شود.

