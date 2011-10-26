احمدی نژاد وارد فردوس شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد در بدو ورود به شهرستان فردوس مورد استقبال امام جمعه، فرماندار، مقامات محلی و جمعی از مردم قرار گرفت.

رئیس جمهوری اسلامی ایران در اجتماع مردم این شهرستان در ورزشگاه شهید درخشان این شهرسخنرانی خواهد کرد.

در دومین روز از سفر هیئت دولت به استان خراسان جنوبی، رئیس جمهور بعد از سخنرانی در جمع مردم فردوس قرار است به شهرستانهای سرایان و قاینات سفر کند و ضمن حضور در جمع مردم این شهرستانها به سخنرانی بپردازد.

رئیس جمهوری اسلامی ایران در چهارمین دور سفر خود به خراسان جنوبی تا کنون در جمع مردم شهرستانهای بیرجند، سربیشه و بشرویه سخنرانی کرده است.

همچنین از دیگر برنامه های رئیس جمهور در دومین روز از سفر چهارم هیئت دولت به استان خراسان جنوبی تشکیل کارگروه اشتغال و دیدار با منتخبان و خانواده شهدا و ایثارگران است.