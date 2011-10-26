ابلاغ آیین نامه مالی و استخدامی دانشگاهها تا پایان سال

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ایرامنش با اشاره به ظرفیت های بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه کشور گفت: در این ماده آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها بازنگری و سه آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی، کارکنان و تشکیلاتی دانشگاهها تدوین می شود که تا پایان سال به دانشگاهها ابلاغ خواهد شد.

وی ادامه داد: ظرف مدت 8 ماه یک کار کارشناسی در قالب چهار کمیته تنظیم و پیش نویس آن قابل استفاده و مقرر شد تا زمانی که به تایید رئیس هیئت امنای دانشگاهها نرسد غیر استناد باشد.

رئیس هیئت امنا و هیئت ممیزه مرکزی وزارت علوم اضافه کرد: ما در وزارت علوم این آیین نامه ها را در قالب یک سی دی برای دانشگاهها ارسال کرده ایم و دانشگاهها ظرف مدت دو هفته فرصت دارند تا نظراتشان را برای ما ارسال کنند و ما نظرات را اعمال می کنیم.

وی تاکید کرد: هیئت امنای دانشگاهها نیز تا پایان سال فرصت دارند که هر چهار آیین نامه را تایید و پس از آن ابلاغ کنند.

رئیس هیئت امنا و هیئت ممیزه مرکزی وزارت علوم در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به ماموریت دانشگاهها تاکید کرد: دانشگاهها باید امورات مختلفی را پیش ببرند و از نظر مدیریتی استخدامی، مالی و تشکیلاتی باید بر اساس ضوابط آیین نامه های تعیین شده پیش روند در عین حال دانشگاههای کشور به علت ماموریت ویژه ای که دارند الزام به رعایت قوانین عمومی کشور ندارند.