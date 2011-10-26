به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان پرینستون و دانشگاه "لودویگ- مکسی میلیان" در مونیخ با تهیه یک مدل رایانه ای توانستند گسترش زمین لرزه حاصل از برخورد شهاب سنگ غول پیکر Chicxulub به زمین در 65 میلیون سال قبل را شبیه سازی کنند.

این تحقیقات با هدف بررسی سطح ویرانی زمین در صورت برخورد با یک شهاب سنگ عظیم انجام شد. این مدل رایانه ای شکل بیضوی از زمین را با ویژگیهای سطحی و عمقی اقیانوسها شبیه سازی کرده است.

در حقیقت در 65 میلیون سال قبل شهاب سنگ غول پیکری به زمین برخورد و در Chicxulub مکزیک یک گودال بزرگ ایجاد کرد.

برپایه ارزیابیها، قدرت این شهاب سنگ دو میلیون برابر قدرت یک بمب هیدروژنی بوده و توانسته دایناسورهای سراسر دنیا را منقرض کند.

این محققان در این خصوص توضیح دادند: "پس از برخورد شهاب سنگ، امواج زمین لرزه ای همانند امواج آب پس از پرتاب یک سنگ، در تمام جهتها حرکت می کنند. در شرایط ایده آل، امواج در اطراف زمین حرکت می کنند و در هر نقطه ای از سیاره بر روی سطح یک تاثیر خاص به وجود می آورد. مدل ما نشان می دهد از آنجا که زمین بیضی شکل و سطح آن ناهمگن است، این امواج در مناطق مختلف با سرعتهای متفاوتی حرکت کرده و حتی بر روی ساختار داخلی زمین نیز اثر گذاشته اند."

براساس گزارش PhysOrg.com، این مدل همچنین توانسته است فرضیه ای را مورد بررسی قرار دهد که براساس آن برخورد Chicxulub به زمین توانسته منجر به بروز فورانهای آتشفشانی در Deccan Traps واقع در هند غربی شود که در اثر انتشار گازهای حاصل از این فورانها و در نتیجه کاهش پرتوهای خورشیدی تابیده به سطح زمین، دایناسورها منقرض شده اند.

این دانشمندان افزودند: "ما دریافتیم حداکثر جابجایی سطح زمین به دلیل زلزله های ناشی از برخورد شهاب سنگ که در گذشته 15 متر محاسبه شده بود باید به 3 تا 5 متر کاهش یابد."