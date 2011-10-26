به گزارش خبرگزاری مهر، طرح «کتابگرد؛ کتابت را جا بگذار» در ایام هفته کتاب در سطح سازمان‌های وابسته به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی اجرا می‌شود.

در این هفته همچنین ستاد برگزاری «هفته کتاب» در این ارگان دولتی آغاز به کار می‌کند و بر طبق اساسنامه برنامه‌های مختلفی را اجرا خواهد کرد.

یکی از برنامه‌های این ستاد طرح «کتابگرد» است که در ابتدای امر جامعه هدف آن کارکنان و کارمندان این سازمان هستند؛ اما مقرر شده است در گام بعد گستردگی اجرای طرح توسعه یابد.

بر اساس این طرح، افراد کتاب‌ها را از مکان‌های مشخصی برداشته و مطالعه می‌کنند و دوباره آنها را در مکان‌های عمومی دیگر قرار می‌دهند تا همه از آنها استفاده کنند. این طرح به دلیل ساختاری که برای اجرای آن در نظر گرفته شده است «کتابگرد؛ کتابت را جا بگذار» نامگذاری شده است.

نوزدهمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با شعار «یادگار ماندگار» 22 تا 29 آبان ماه سال جاری در سراسر کشور برگزار می‌شود.