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۱۴ دی ۱۳۸۳، ۸:۳۲

به همت دفتر آفرينش هاي هنري حوزه هنري :

« كوچه صمصام » در بوته ي نقد قرار مي گيرد

خبرگزاري مهر - گروه فرهنگ و ادب : كتاب « كوچه صمصام » نوشته ي حميد رضا نجفي در دفتر آفرينش هاي ادبي حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي و با همكاري معاونت ادبيات و انتشارات بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس ، در تالار انديشه حوزه ي هنري نقد و بررسي مي شود.

به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، اين جلسه نقد روز شنبه سوم بهمن ماه 1383 ساعت 15 تا 17 در تالار انديشه 2 و به مديريت محمد رضا بايرامي ، برگزار مي شود.

كتاب « كوچه صمصام » توسط انتشارات كانون پرورش فكري كودكانونوجوانان وبراي گروه سني " د "و " ه " درهفت فصل تاليف شده است .

اين كتاب درهشتمين جشنواره انتخاب بهتريت كتاب دفاع مقدس پس از بررسي و داوري 27 عنوان كتاب - رمان و داستان  بلند، درحوزه رمان نوجوان به دليل طرح منسجم، نوآوري در فرم، لحن و زبان سمبليك و چند لايه، نثر نوجوانانه، كشش داستاني و فضاسازي و صميمي،  رتبه برتر را به دست آورد.

کد مطلب 144402

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