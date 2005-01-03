« كوچه صمصام » در بوته ي نقد قرار مي گيرد

به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، اين جلسه نقد روز شنبه سوم بهمن ماه 1383 ساعت 15 تا 17 در تالار انديشه 2 و به مديريت محمد رضا بايرامي ، برگزار مي شود.

كتاب « كوچه صمصام » توسط انتشارات كانون پرورش فكري كودكانونوجوانان وبراي گروه سني " د "و " ه " درهفت فصل تاليف شده است .

اين كتاب درهشتمين جشنواره انتخاب بهتريت كتاب دفاع مقدس پس از بررسي و داوري 27 عنوان كتاب - رمان و داستان بلند، درحوزه رمان نوجوان به دليل طرح منسجم، نوآوري در فرم، لحن و زبان سمبليك و چند لايه، نثر نوجوانانه، كشش داستاني و فضاسازي و صميمي، رتبه برتر را به دست آورد.