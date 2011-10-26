اتصال شبکه برق ایران به لبنان و کشورهای حاشیه خلیج فارس

به گزارش خبرنگار مهر محمد بهزاد امروز در مراسم آغاز به کار یازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران با بیان اینکه در حال حاضر بیش از نود و پنج درصد تأسیسات مورد نیاز صنعت برق کشور توسط سازندگان داخلی تولید می شود گفت: در حال حاضر تحقق اهداف چشم انداز، اصلاح الگوی مصرف و افزایش راندمان انرژی از مهمترین تکالیف وزارت نیرو به شمار می رود.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با اعلام اینکه تبدیل این به هاب انرژی منطقه، صدور خدمات و تجهیزات صنعت برق، کاهش اتلاف در بخش انتقال و توزیع و افزایش راندمان برق در دستور کار وزارت نیرو قرار دارد تصریح کرد: ایران با توجه به موقعیت منحصر به فرد جغرافیایی در چهار راه ارتباطی میان کشورهای منطقه قرار دارد و از این روز در شرایط فعلی طرح اتصال شبکه برق ایران به تمامی کشورهای همسایه اجرایی شده است.

وی با اشاره به برنامه ریزی برای اتصال شبکه برق کشور به لبنان، کشورهای شمال آفریقا و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس اظهار داشت: همزمان با مبادله برق زمینه تبادل خدمات فنی، مهندسی و انجام پروژه های مشترک در خارج از کشور و فروش کالا و تجهیزات صنعت برق نیز در دستور کار قرار دارد.

این مقام مسئول با تأکید بر اینکه تأمین امنیت عرضه برق و حفظ صیانت از منابع انرژی فسیلی با کاهش تلفات و تنوع بخشی به منابع تولید کننده برق یکی از اهداف کلان وزارت نیرو است بیان کرد: بر این اساس دستیابی به تکنولوژی تولید برق پراکنده، تولید همزمان برق و حرارت و تولید برق از منابع انرژی های تجدیدپذیر و مشارکت بیشتر بخش خصوصی در این حوزه استراتژیک مطرح است.

بهزاد با اشاره به ضرورت تولید تجهیزات با راندمان بالا و در راستای بهینه سازی صنعت برق افزود: در این راستا وزارت نیرو با استفاده از تکنولوژی تولید همزمان برق و حرارت و ارتقای راندمان تولید برق به مرز 80 درصد را با مشارکت بخش خصوصی اجرایی می کند.