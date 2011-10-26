ورود کامیون ها به شهر خطر جدی برای شهروندان است

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالقاسم سیف الهی ورود کامیون ها به داخل شهر را تجاوز به حقوق 700 هزار شهروند کرمانی دانست که برای ساخت زیرساخت های شهری عوارض شهری پرداخت کرده اند.

سیف الهی اظهار داشت: علاوه بر آسیب شدیدی که ورود کامیون ها و خودروهای سنگین به زیرساخت های شهری وارد می کنند شهروندان نیز هر لحظه در معرض خطری جدی قرار می دهد.

وی به اجرای طرح ممنوعیت ورود کامیون ها به داخل شهر طی ماه های گذشته اشاره کرد و گفت: اجرای این طرح به علت تبعاتی که برای شهروندان دارد ضرورتی اجتناب ناپذیر است علاوه بر اینکه تضمین کننده حقوق شهروندان خواهد بود.

سیف الهی با اشاره به اقدامات انجام شده توسط اداره راه و ترابری در احداث کنار گذرهای شهر کرمان اشاره کرد و گفت: احداث کنار گذرها کمک شایانی به اجرای طرح ممنوعیت ورود کامیون ها به داخل شهر می کند.

این مسئول ادامه داد: علاوه بر این که ایجاد پایانه برای پارک خودروهای سنگین که دارای امکانات رفاهی امنیتی باشد نیز از ضروریات است.

وی از اعلام فراخوان شهرداری کرمان به منظور ساخت این گونه پایانه ها در ورودی های شهر کرمان خبر داد و گفت: شهرداری آمادگی دارد از متقاضیان این فضاها با دریافت نکردن عوارض پروانه حمایت کند همچنان که از کمک های دیگر نیز دریغ نخواهد کرد.

شهردار کرمان ادامه داد: برای حل این مساله باید مجموعه ای از دستگاه ها، شامل راه و ترابری اداره پایانه، نیروی انتظامی، منابع طبیعی و مسکن هرکدام در بخشی فعالیت کند تا همزمان با اجرای قانون و اعمال فشار به منظور ممنوعیت ورود خودروهای سنگین به داخل شهر انگیزه برای بخش خصوصی نیز ایجاد شود تا پایانه های پارک این خودروها در خارج از شهر فعال شود.

سیف الهی با اشاره به این که معابر شهری و امکانات شهری برای تردد خودروهای سبک تعبیه شده است تاکید کرد: ورود کامیونها به داخل مجموعه شهری ضررهای شدیدی به امکانات شهری وارد می کند.

وی با اشاره به اینکه یک مرکز پارکینگی خدماتی در نزدیکی کارخانه سیمان فعال است درخصوص احداث مراکز دیگری در ورودی های شهر کرمان گفت: در جاده شرف آباد یک مجموعه تقریبا در حال آماده شدن است و در جاده زرندی نیز شهرداری با مشارکت بخش خصوصی اقدام به احداث چنین مرکزی کرده است.

سیف الهی تصریح کرد: بخش خصوصی در ورودی جاده ماهان به سمت میدان بیرم آباد نیز در حال احداث یک مرکز دیگر است.

وی ادامه داد: مقرر شده که دو قطعه زمین نیز در اختیار تعاون ناجا برای احداث چنین مجموعه ای قرار گیرد.

شهردار کرمان با بیان اینکه انجمن حمایت از زندانیان قصد دارد با تحویل گرفتن زمینی در جاده تهران ساخت یک مرکز دیگر را پیگیری کند گفت: ورود کامیون به شهر زیبنده شهری سالم که با عوارض مردم در حال ساخته شدن است نیست.