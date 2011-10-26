پنج دستگاه دوچرخه به عنوان جایزه ویژه جشنواره تئاتر کودک در نظر گرفته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نصرت الله رمضانی انوری اظهار داشت: مراسم قرعه کشی جوایز شرکت کنندگان مسابقه نشریه کودک و نوجوان هفدهمین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان دوازدهم آبان ماه در مجتمع فرهنگی هنری امام خمینی(ره) نهاوند برگزار می شود.

رمضانی انوری افزود: سال گذشته نشریه کودک و نوجوان امید ویژه هفدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان در سه شماره با تیراژ 100 هزارنسخه منتشر و در مدارس استان همدان توزیع شد که 850 نفر از کودکان و نوجوانان استان همدان در مسابقه ویژه این نشریه شرکت کردند و 593 نفر به مسابقه پاسخ صحیح دادند.

مسئول امور شهرستان های هجدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان با بیان اینکه550 نفر از کسانی که به مسابقه امید پاسخ دادند از اهالی شهرستان نهاوند هستند، گفت: به همین دلیل مراسم قرعه کشی جایزه بزرگ امید در این شهرستان برگزار می شود.

نصرت اله رمضانی انوری افزود: در مراسم قرعه کشی جایزه ویژه جشنواره تئاتر کودک و نوجوان نمایش "حسنی بلا سر به هوا" به کارگردانی بهنام عبدلی برای حاضران در مراسم قرعه کشی اجرا می شود.

رمضانی افزود: در این مراسم مسئولان استانی و شهرستان حضور خواهند داشت.

هجدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان از 15 تا 20 آبان ماه در همدان برگزار می شود.