فعالیت کارگاه های آموزشی داوران کودک و نوجوان جشنواره تئاتر آغاز شد

محمدجواد کبودراهنگی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در مرحله انتخاب داوران جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان، بیش از 130 نفر ثبت نام کردند.

کبودرآهنگی اظهار داشت: امتحان و ارزیابی متقاضیان انجام شده و پس از ارزیابی های صورت گرفته، 60 نفر انتخاب شدند که آموزش های لازم را می گذرانند.

کبورداهنگی ادامه داد: در همین راستا دو کلاس مجزای 30 نفره برای منتخبان برپا شده تا با استفاده از استادان مجرب، کودکان و نوجوانان آموزش های لازم را دریافت کنند.

وی عنوان کرد: این کلاس ها به مدت سه روز برگزار می شود و سهراب نیک فرجاد و فاطمه ابرارپایدار از استادان تئاتر به آموزش داوران کودک و نوجوان می پردازند.

کبودراهنگی ادامه داد: دو کلاس "آشنایی با نمایش، داوری و قضاوت" و "مبانی هنر و تئاتر" در این مدت برگزار و در نهایت 12 نفر به عنوان داوران جشنواره بخش مسابقه ایران انتخاب می شوند.

وی از هوش و ذکاوت کودکان و نوجوانان همدانی سخن گفت و افزود: ذکاوت و خلاقیت فکری و ذهنی منتخبان در دریافت به موقع اطلاعات و بهره گیری از کلاس ها در خور توجه است و همین امر در کسب توفیق بیشتر مثمرثمر خواهد بود.

مسئول داوران هجدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان استان همدان داوری را بهانه ای برای جلب و جذب کودکان و نوجوانان به سوی هنر تئاتر و ارتقا سطح دانش آنها خواند.

کبودرآهنگی اظهار داشت: شکوفایی استعدادهای نهفته در درون این افراد از دیگر مواردی است که از این منظر قابل توجه است.

وی افزود: داوران در برگزاری جشنواره به قضاوت نمایش های جشنواره خواهند پرداخت و تندیس خود را به نمایش منتخب اهدا خواهند کرد.

هجدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان از 15 تا 20 آبان ماه در همدان برگزار می شود.