اتصال به خط راه آهن از مهمترین مطالبات مردم فردوس است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس اقبال ظهر چهارشنبه در جمع با خبرنگاران افزود: مطالعه اتصال ریلی فردوس و گناباد به راه آهن مشهد، از مصوبات سفر اول هیئت دولت است که هنوز نتیجه آن به ما اعلام نشده است.

وی گفت: عبور سالانه 12 میلیون مسافر و زائر حضرت امام رضا (ع) از فردوس، این شهرستان را به عنوان معبر بزرگ گردشگری استان تبدیل کرده است.

وی افزود: وجود آبگرم معدنی فردوس هم بر این مزیت شهرستان افزوده که این امر نیز ضرورت اتصال فردوس به راه آهن را نشان می دهد.

وی با بیان اینکه در سفر اول 47 مصوبه در حوزه های مختلف به این شهرستان اختصاص یافت، گفت: از این تعداد 39 مصوبه که معادل 83 درصد مصوبات تا کنون محقق شده است.

اقبال افزود: سفر دوم نیز برای مردم این شهرستان 66 مصوبه به همراه داشت که تاکنون 48 مصوبه آن که معادل 72 درصد کل مصوبات است، محقق شده و بقیه در حال پیگیری است .

وی گفت: حاصل سفر سوم هیئت دولت به خراسان جنوبی برای شهرستان فردوس 99 مصوبه بود که 69 مصوبه آن هنوز محقق نشده است.

اقبال عنوان کرد: احداث مجموعه ورزشی کارگران، تندیس میدان سردار شهید صبوری و احداث ساختمان پزشک قانونی فردوس را از جمله مصوباتی که در اجرا مشکل داشته و هنوز محقق نشده اند.

فرماندار فردوس بیان داشت: در این سفر تمهیدات و تشویقاتی برای جذب سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال در این شهرستان نیز پیشنهاد خواهد شد.