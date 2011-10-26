نوزدهمین شماره ماهنامه دیجیتال منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شماره آبان ماه مجله دانستنیهای دیجیتال علاوه بر مطالبی در مورد وداع با استیو جابز پس از اولین رونمایی از آیفون و بررسی محصول جدید اپل – آیفون 4S – ، موضوع حمل و نقل هوشمند را بررسی کرده و نقش فناوری اطلاعات را در حمل و نقل روزانه مردم مورد بحث قرار داده است.



این مجله در شماره جدید خود خرید الکترونیکی را نیز مدنظر قرارداده و راههایی پیشنهاد کرده که با استفاده از آنها بتوان تا 70 درصد خریدهای ارزانتری را تجربه کرد.

این شماره از دانستنیهای دیجیتال همشهری، پرونده رقابت این ماه را به تلویزیونهای هوشمند اختصاص داده و Smart tv های موجود در بازار را بررسی کرده است .