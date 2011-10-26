به گزارش خبرنگار مهر، حسن سبحانی اقتصاددان و استاد دانشگاه در این نشست با اشاره به پدیده ای که در بیش از سه دهه گذشته مطرح شده است، گفت: رصد کردن و فهم موضوع اقتصاد اسلامی نه تنها لازم است بلکه در سرنوشت کشور نیز بسیار اهمیت دارد.

وی افزود: برای همه کسانی که پدیده های سیاسی و اجتماعی را دنبال می کنند و در آنها به تفکر می پردازند لزوم بحث و ورود به این مسئله را نمی توان نادیده گرفت.

سبحانی ادامه داد: در دهه های قبل به دلیل وجود باورهای مختلف در میان کشورهای توسعه نیافته مقاومت هایی در این خصوص صورت می گرفت اما به طور باورنکردنی پایان جنگ جهانی دوم همزمان با رشد شتابان کشورهای توسعه یافته انعطاف پذیری زیادی از سوی کشورهای توسعه نیافته برای رشد و پیشرفت صورت پذیرفت.

استاد دانشگاه تهران ادامه داد: شناخت غرب مقوله پیچیده ای است که به لحاظ جغرافیایی به اروپا، مذهبی به مسیحیت و نظام اقتصادی به سرمایه داری وابسته است. در سوی دیگر ارتباط پیچیده ای با فلسفه روشنگری دارد که فهم آن را پیچیده تر می کند.

در ادامه حسین عیوض لو، استاد اقتصاد پیرامون موضوع ضرورت شناختی دوباره از چیستی اقتصاد اسلامی به بیان نظراتش پرداخت.

وی گفت: شکی نیست که کشورمان نیاز به یک الگوی مدون برای توسعه دارد و خلاء این الگو در سال های گذشته به دفعات احساس شده است.

وی با بیان ناهماهنگی نهادهای تصمیم گیر و تصمیم ساز به عنوان یکی از چالش های اصلی در راه رسیدن به تدوین الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت گفت: این سرفصلی است که مشکلاتی در حوزه های تئوریک و معرفت شناسی که به دلیل تفوت جدی در نگرش ها و رفتارهای سطوح مختلف حاکمیت روی می دهد.

عیوض لو تصریح کرد: ناهماهنگی ساختارهای اقتصادی با باورهای فرهنگی و مذهبی مردم باعث شده تا مردم در خصوص بسیاری از مسایل اقتصادی به ویژه در حوزه بانک ها به تضاد باورهایشان با واقعیات موجود برسند.

این اقتصاددان با بیان بحران پارادایمی اقتصاد متعارف و فقر علمی در کشور تاکید کرد: این مسائل باعث بروز آسیب هایی شده که ناهماهنگی آموزه های متعارف اقتصاد با باورها شکل گیرد

وی با اشاره به وقوع بحران های جدی در اقتصاد حاکم گفت: برداشت تک بعدی و غیر روشمند از پارامترهای اقتصاد نیز از دیگر رخدادهای ناصواب شرایط اقتصادی حاکم است.

این استاد دانشگاه خلا تفکر اجتماعی را هم به عنوان معضل ذکر کرد و افزود: وقتی به عدالت اجتماعی و اقتصادی می پردازیم باید مبناهای فلسفه اجتماعی را بدانیم. گفتنی است، این نشست ها قرار است روزهای سه شنبه هر هفته برگزار شود.